'HDZ-u sam posudio Franju od gipsa, nikad mi ga nisu vratili'

Šteta što se u HDZ-u nisu udostojili tog gipsanog Tuđmana dati napraviti u nekom konkretnom, dugotrajnom materijalu.

Otkriva nam to akademski kipar Anto Jurkić iz Tremošnice, kraj Gradačca u BiH. On je napravio Tuđmanovu bistu koju već godinama viđamo na svim važnijim skupovima HDZ-a.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Brončanog imaju u središnjici, a ovog kojeg nose po skupovima je gipsani. Posudili su ga od mene i nikada mi ga nisu vratili. Dakle nisam im to ni prodao - kaže kipar. Koliko ovakav gipsani može još skupova izdržati?

Pakrac je dobio prvu

Foto: Marko Prpic/Grgur Zucko/Kristina Stedul Fabac/Igor Kralj/PIXSELL

- A čujte, može, ali to je krhki materijal i lako se može oštetiti ako ga negdje udare ili im padne - pojašnjava Jurkić. Inače jedna takva brončana bista odnosno samo odljev košta između 6.000 i 7.000 eura, a toliko bi trebali platiti i autoru. Za komentar smo pitali i HDZ no zasad nismo dobili odgovor. Prvog brončanog Franju Anto Jurkić napravio 2000. godine za Grad Pakrac. Od tada do danas njegove biste i kipovi prvog hrvatskog predsjednika krase mnoge parkove Lijepe naše.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Tuđmana sam radio u različitim veličinama za barem 20 gradova. Iskreno ne znam na pamet. Znam da je druga bista postavljena u Gračacu, pa ima jedna u Dvoru na Uni, Lici, Osijeku ma po cijeloj zemlji - kaže Jurkić.

Na Tuđmanovoj bisti koju je napravio za HDZ kipar Jurkić radio je nekoliko mjeseci. Bilo je to nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika. Mrki pogled i stisnute usne zaleđene u brončanim i gipsanim obrisima upadaju u oči pri promatranju biste.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Mjesecima radio na bisti

- Najbitnije je da bistom uspijete uloviti atmosferu i prenijeti kroz nju karakter čovjeka. Ja sam Tuđmana uvijek doživljavao kao vojnika, ali kakvi su nekada bili. Strog, odlučan, rezolutan s vizijom. To mi je bilo u mislima dok sam ga radio i trudio se da ga nakon izrade svi tako vide. Nadam se da sam u tome i uspio - objašnjava Jurkić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bivša predsjednica HDZ-a, a danas i bivša HDZ-ovka Jadranka Kosor dobro se sjeća Tuđmanove biste jer je nebrojeno puta držala govor uz njega.

- Znala sam da je od gipsa, ali nisam znala da su ga posudili i da ga nisu platili. Mene na to kao predsjednicu stranke nitko nije bio upozorio. Inače, ovu bistu koja služi za govornice dobro se čuva u stranačkim prostorijama. No nije predsjednik stranke taj koji ju transportira i koji o njoj brine tako da ne znam ništa više od toga - rekla nam je bivša šefica HDZ-a i premijerka Kosor.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Hrvatska turneja

Predsjednici HDZ-a su se mijenjali, no gipsana bista Tuđmana nadživjela je njihove mandate. Osim Kosorice uz nju je govorio Ivo Sanader, Tomislav Karamarko kao i jučer na Saboru HDZ-a Andrej Plenković. Bista kipara Jurkića je proputovala više Hrvatsku nego li svi bivši i sadašnji predsjednik HDZ-a