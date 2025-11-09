Obavijesti

TEŠKI 90 TONA

Kipovi su 'hodali': Napokon riješili misterij Uskršnjeg otoka

Dokazali su da je moai visok tri metra i težak pet tona moguće 'prošetati' nekoliko stotina metara uz pomoć samo 18 ljudi i tri konopa

Areholozi godinama pokušavaju shvatiti misterij Uskršnjeg otoka. On je naime, poznat po svojim monumentalnim kamenim kipovima, moaijima. Nije jasno kako su ti kipovi, izgrađeni prije otprilike osam stoljeća, postavljeni na kamene platforme zvane ahu. Nije jasno kako je civilizacija bez metala i kotača uspjela isklesati i premjestiti takve kolose koji teže i više od 90 tona.

Usmena predaja stanovnika Rapa Nuija (izvorno ime otoka) govorila je o "kipovima koji su hodali" od kamenoloma do svoji platformi, pa su se znanstvenici počeli više baviti tom pretpostavkom. Sada su arheolog Carl Lipo sa Sveučilišta i njegov tim dokazali da je to bilo moguće odnosno da su kupovi "hodali" uspravno do svojih odredišta uz pomoć konopa i koordinacije ljudi. Lipo i njegov tim su ponudili nove eksperimentalne dokaze temeljene na 3D modeliranju i stvarnim pokusima na terenu.

Njihov rad, objavljen u časopisu Journal of Archaeological Science, pokušava fizički dokazati ono što su otočani tvrdili stoljećima.


Dokazali su da je moai visok tri metra i težak pet tona moguće 'prošetati' nekoliko stotina metara uz pomoć samo 18 ljudi i tri konopa. Lagano su ga njihali s jedne strane na drugu, čime je svaki pomak predstavljao jedan korak naprijed. 

- U prvom eksperimentu više smo htjeli vidjeti je li to uopće moguće nego istražiti fiziku koja stoji iza toga. Srećom, uspjeli smo, i to s vrlo malo snage. No tada nismo imali vremena za detaljnije testiranje jer je sve snimano za dokumentarac - rekao je Lipo za časopis Ars Technicu. Lipo i njegov tim analizirali su više od 900 moaija i primijetili da kipovi koji su ostali 'na putu' imaju šire baze i blago nagnut položaj prema naprijed, između šest i 15 stupnjeva. To snižava težište i olakšava njihanje jer svaki bočni pomak rezultira blagim 'korakom' naprijed.

- To nije slučajnost nego se radi o promišljenom inženjerskom rješenju - kaže Lipo. Kad bi kip stigao na platformu, otočani bi ga dodatno obradili, poravnali bi bazu, uspravili ga te mu dodali oči od koralja i opsidijana, simboličan znak da je moai 'oživio'.

