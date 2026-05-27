KIPUĆE DILJEM ZEMLJE Knin se 'kuhao' na 33 °C, DHMZ upalio alarm zbog nevremena i tuče!

Prema podacima DHMZ-a, u 15 sati najtoplije je bilo u Imotskom gdje su izmjerena 33,8 °C, dok je Knin bilježio 33,4 °C. Temperature iznad 32 °C izmjerene su i u Rijeci na aerodromu te u Pazinu. Vrlo toplo bilo je i na Jadranu pa su Lastovo, Zadar, Senj, Ploče, Rijeka i Split bilježili temperature između 31 i 32 °C. U Zagrebu je na Griču izmjereno 31,5 °C, a na Maksimiru 31 °C.

Temperature iznad 30 °C zabilježene su diljem Hrvatske. Vrlo toplo bilo je i u unutrašnjosti pa su Karlovac, Varaždin, Osijek, Bjelovar, Daruvar, Slavonski Brod i Požega bilježili temperature iznad 30 °C. Nešto "svježije" bilo je na dijelu obale i u gorju. Tako su Zadar i Crikvenica bili ispod 29 °C, dok je u Pargu Čabru izmjereno 28,8 °C.

No, unatoč pretežno sunčanom vremenu i visokim temperaturama, meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu poslijepodne u unutrašnjosti prognoziraju porast naoblake. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan.

Na snazi je i žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme, i to za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju, i to uglavnom u poslijepodnevnim i večernjim satima. Meteorolozi upozoravaju da su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i olujnim udarima vjetra, ali je moguća i tuča.

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - dodaju.

I na Jadranu su izdana i upozorenja zbog mjestimice pojačane bure. Žuto upozorenje vrijedi za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal, gdje se navečer očekuje jačanje vjetra i potencijalno opasni uvjeti na moru.

- Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - dodaju iz DHMZ-a.

Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a navečer će okrenuti na buru.

I u četvrtak će biti pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Ujutro je mjestimice moguća kratkotrajna magla.

Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena, u noći i ujutro te ponovno navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, a na obali i otocima od 20 do 24 °C. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 °C.