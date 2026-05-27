Otac curica iz busa koji je izletio kraj Obrovca: 'Vozač me nazvao i pitao jesu li djevojčice dobro...'

Kad su mi javili odmah sam krenuo u bolnicu za Zadar. Dvije kćerke stare 8 i 9 godina su mi stradale, a jučer je jedna i operirana, kazao je Milivoj (33), otac djevojčica iz Bilišana koje su u utorak ujutro doživjele prometnu nesreću kada je vozač izgubio nadzor nad minibusom u kojem se nalazilo 12 putnika koji su putovali na nastavu u OŠ Obrovac.

Do prometne nesreće je došlo oko 7.45 sati kada je 62-godišnji vozač autobusa (minibus) zadarskih tablica, u vlasništvu pravne osobe, kojim se organizirano prevoze školska djeca, krećući se nerazvrstanom cestom unutar naselja, iz za sada neutvrđenih razloga, na uzbrdici izgubio nadzor nad vozilom te izletio van kolnika, objavila je zadarska policija.

- Moja djevojčice su sad dobro, iako je devetogodišnjakinja operirana i ima teške tjelesne ozljede, a godinu dana mlađa, ima lakše ozljede - kazao je otac.

Minibus je u vlasništvu prijevozničke tvrtke Čazmatrans, a policija će ga i vještačiti. Za vozača koji ima više od 40 godina staža, svi imaju riječi hvale.

- Nazvao me i pitao za djecu. Znam da je iskusan, vozio je i mene u školu, poznamo se cijeli život. Da je neiskusan sigurno mu ne bi pustili djecu da ih vozi, a što se dogodilo točno neka utvrdi policija, meni je bitno da su mi djeca prošla koliko je to moguće dobro, i sad će morati biti na oporavku neko vrijeme - kazao je Milivoj.

- Svi ti vozači na tom području oduvijek su vozači, voze oduvijek, prije rata u rudniku, a poslije su otišli raditi na linije gdje su mahom prevozili školsku djecu, a baš ovog nikad nismo vidjeli u problematičnoj situaciji, a čovjek je napunio i dobre godine staža. Čekamo da se policija oglasi, a sad je li minibus bio star, dobar loš, ne možemo reći. Jasno je da nije bio najnoviji, ali ne želimo upirati prstom u ikog - kazao je roditelj kojem je dijete bilo u minibusu.

Ukupno je osam učenika nakon nesreće završilo u zadarskoj Općoj bolnici, a trima curicama su liječnici konstatirali teške ozljede, ali one su stabilno i dobro. U bolnici je ostalo četvero učenika, a četvero je pušteno kući, kazao je Nediljko Jović, zamjenik ravnatelja Opće bolnice, Zadar.

- Četiri djevojčice koje su zbrinute na Odjelu dječje kirurgije Opće bolnice Zadar su stabilno, uključujući i djevojčicu koja je operirana. U međuvremenu, roditelji su doveli još četvero djece. Uglavnom se radi o ozljedama posljedica nagnječenja raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno, radi se o lakšim tjelesnim ozljedama. Iskreno se nadam da će na tome i ostati - rekao je Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu OB-a Zadar u središnjem Dnevniku HTV-a.

Minibus prevozi učenike relaciji Muškovci - Obrovac, a to je put kraći od 15 kilometara.

- Djeca su bila pod stresom, stigao sam odmah na mjesto nesreće. Napominjem da škola nema veze s prijevozom, niti ga bira. To je odluka koja se donosi u županiji, ali nitko se i nije žalio od roditelja - rekao je ravnatelj OŠ Obrovac, Željko Modrić.