Kirgistan: Biraju novi parlament na prijevremenim izborima

Nešto manje od 4,3 milijuna birača ima pravo glasati. Izbori su pomaknuti unaprijed - službeno kako bi se izbjeglo preklapanje s predsjedničkim izborima planiranim za početak 2027. Prema ocjenama promatrača, novi izbori ponajprije imaju za cilj proširiti ovlasti predsjednika Sadira Žaparova, koji zemlju vodi u sve autoritarnijem smjeru. Ukupno će biti izabrano 90 zastupnika. Nakon nedavne izborne reforme, kandidati se sada natječu isključivo kao pojedinačni, izravni kandidati, što znači da će političke stranke vjerojatno imati malu ulogu.

Birališta su otvorena od 8 do 20 sati (2 do 14 sati GMT).

Prvi rezultati mogli bi biti poznati ubrzo nakon zatvaranja birališta.

Kirgistan ima oko 7 milijuna stanovnika. Sadašnji je parlament izabran 2021. nakon ozbiljne političke krize praćene nasilnim sukobima, što je rezultiralo i ostavkom tadašnjeg predsjednika Soronbaja Ženbekova.

Neposredno prije izbora uhićeno je nekoliko poznatih oporbenih figura, među njima i Kadirbek Atambajev, sin bivšeg predsjednika Almazbeka Atambajeva, koji živi u egzilu u Španjolskoj.

Optuženi su za pokušaj organiziranja masovnih nereda nakon izbora. U Kirgistanu su izbori i u prošlosti ponekad izazivali nerede.