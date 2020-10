Kirgistanski predsjednik proglasio izvanredno stanje

<p>Kirgistanski predsjednik <strong>Soronbaj Ženbekov </strong>proglasio je izvanredno stanje u prijestolnici Biškeku i naredio slanje vojske nakon što su se pobornici suprotstavljenih političkih skupina sukobili na ulicama.</p><p>Novinar Reutersa u kirgistanskoj prijestolnici je čuo pucnjavu i vidio kako prosvjednici iz rivalskih skupina bacaju kamenje i boce jedni na druge. </p><p>Izvanredno stanje uključuje policijski sat i stroge sigurnosne restrikcije, a trajat će od 20 sati u petak do 21. listopada, priopćio je Ženbekovov ured. </p><p>U priopćenju se ne otkriva koliko će vojnika biti poslano na ulice no stoji da će se vojska koristiti vojnim vozilima, postaviti kontrolne točke i sprječavati oružane sukobe. </p><p>Kirgistanski predsjednik ranije je rekao da je spreman na ostavku kad se imenuje nova vlada. </p><p>U državi vlada politički vakuum. Oporbene stranke međusobno se svađaju otkad su preuzele vladine zgrade i primorale na poništavanje rezultata parlamentarnih izbora u nedjelju. </p><p>Dvije vodeće ličnosti oporbe u petak su se udružile i osigurale podršku Ženbekovog prethodnika Almazbeka Atambajeva. No njihovi i pobornici drugih skupina održali su svoje skupove za koje političari tvrde da bi se mogli pretočiti u nasilne sukobe. </p><p>Rusija je situaciju u Kirgistanu, domu ruske vojne baze, opisala „neredom i kaosom“. </p><p>Tamošnja kriza predstavlja ispit za utjecaj Kremlja na političku situaciju u toj bivšoj sovjetskoj republici, u vrijeme dok traje rat između Armenije i Azerbajdžana, a Bjelorusijom traju masovni prosvjedi. </p><p>Opozicija je podijeljena na 11 stranaka koje predstavljaju interesa klanova u državi u kojoj su od 2005. prosvjedima zbačena već dva predsjednika. </p><p>Na parlamentarnim izborima u nedjelju pobjedu su odnijeli Žebenkovi saveznici koji nisu izlazili u javnost nakon što je oporba krenula prosvjedovati. Zapadni promatrači da su tvrdnje o potencijalnoj kupnji glasova na tim izborima vjerodostojne. </p>