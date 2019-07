Kirin sam bira ljude za istragu o nestanku 17 milijuna kuna...

Nemam komentar na pravni akt grada koji ima obrazloženje, kratko nam je odgovorio gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin na upite oko optužbe oporbe i aktivista da su vijećnici izglasali odluku kojom on 'spašava samog sebe' zbog nestanka 17 milijuna kuna iz gradskog proračuna.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, virovitički gradski vijećnici u srijedu navečer omogućili su gradonačelniku Ivici Kirinu da izabere i zaposli vanjske suradnike koji će istražiti kako su iz gradskog proračuna nestali milijuni. S obzirom na to da je gradonačelnik najodgovornija osoba u Gradu i da je, između ostalog, neposredno odgovoran i za financije, aktivisti i virovitička oporba smatraju da je time omogućeno da Kirin provodi paralelnu istragu ne bi li 'spasio samog sebe.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Prošlo je mjesec dana otkako je pronađeno beživotno tijelo Kirinova pročelnika za financije Siniše Palma. Protiv njega je Kirin bio podigao kaznenu prijavu 31. svibnja zbog višemilijunskog manjka u gradskoj kasi. Tri dana nakon prijave, Kirin je to i javno objavio, a toga dana policija pronalazi beživotno tijelo u šumi kraj Drave.

- Živi zid je prije dva tjedna podnio kaznenu prijavu protiv Ivice Kirina zbog pronevjere i zlouporabe položaja i ovlasti jer ne vjerujemo u službenu verziju da je za izvlačenje 17 milijuna kuna kriv samo pročelnik koji je navodno izvršio samoubojstvo. Internom istragom gospodin Kirin državne institucije pokušava usmjeriti na krivi put. Financijske malverzacije s jedne strane i sumnjiva smrt pročelnika za financije nad čijim tijelom nije izvršena obdukcija bude sumnju da su se ovdje dogodile kriminalne radnje - rekao je saborski zastupnik Živog zida Damjan Vucelić prije vijećničke odluke.

A u tekstu te odluke između ostalog stoji: "Ovlašćuje se gradonačelnik da poduzme sve aktivnosti, donese posebne akte, uključi potrebne tvrtke vezane za pružanje pravne pomoći i zastupanje Grada Virovitice vezano za sudske i druge postupke pred sudom i drugim tijelima i pravnim osobama, reviziju poslovanja, utvrđivanje financijskog stanja i poslovanja”.

- Kirin želi provesti vlastitu paralelnu istragu, koja koristi jedino vojniku Ryanu, a to je on osobno. Gradonačelnik, kao odgovorna osoba, neposredno je odgovoran za očiti manjak u proračunu, a isto tako je očito odgovoran i za tragičnu smrt najbližeg mu suradnika. Nije mu dosta 600.000 kuna, s koliko može raspolagati bez ovlasti Gradskog vijeća, on očito traži više novca za svoju privatnu istragu - komentirao je ovu odluku Darko Lešković, gradski vijećnik iz redova Mosta za Večernji list.