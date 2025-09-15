Je li standard u Virovitici dvostruko porastao, čime bi, prema goloj logici, bilo opravdano ovoliko povećanje plaća?
Kirinovu plaću na tržištu mogu zaraditi samo najsposobniji...
Ima se, može se! Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin nakon lokalnih izbora u imovinskoj je kartici prijavio plaću od 4600 neto mjesečno. To je 2000 eura više nego prije godinu dana. Njegova supruga, voditeljica odsjeka za gospodarstvo u virovitičkoj upravi, prima oko 2100 eura neto mjesečno, 500 eura više nego prije godinu dana. Oboje su hadezeovci.
