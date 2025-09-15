Obavijesti

Kirinovu plaću na tržištu mogu zaraditi samo najsposobniji...

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Je li standard u Virovitici dvostruko porastao, čime bi, prema goloj logici, bilo opravdano ovoliko povećanje plaća?

Ima se, može se! Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin nakon lokalnih izbora u imovinskoj je kartici prijavio plaću od 4600 neto mjesečno. To je 2000 eura više nego prije godinu dana. Njegova supruga, voditeljica odsjeka za gospodarstvo u virovitičkoj upravi, prima oko 2100 eura neto mjesečno, 500 eura više nego prije godinu dana. Oboje su hadezeovci.

