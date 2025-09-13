IMALA PRVI JAVNI GOVOR
Kirkova udovica o potresnom pitanju kćeri (3) 'gdje je tata?' Ljudi pale svijeće za njega...
Erika Kirk, udovica ubijenog desničarskog aktivista Charlieja Kirka, održala je prvi javni govor nakon njegove smrti. Obećala je da će organizacija koju je osnovao njezin suprug Turning Point USA biti još veća i jača. Podijelila je i potresnu priču o susretu sa svojom trogodišnjom kćeri koja ju je pitala gdje je tata: "Kada sam sinoć došla kući, naša kći mi je potrčala u zagrljaj... i pitala: 'Mama, gdje je tata?'", ispričala je boreći se sa suzama. "Što kažete trogodišnjakinji? Rekla sam: 'Dušo, tata te jako voli. Ne brini. On je na poslovnom putu s Isusom', rekla je Kirkova udovica