Kiša i grmljavinsko nevrijeme obilježit će nedjelju: Evo kada stiže nova promjena vremena

Nakon kišnih dana koje su gotovo cijeloj zemlji donijeli probleme, sredinom sljedećeg tjedna slijedi smirivanje vremena. No, kako piše DHMZ, i dalje treba računati na povremenu kišu.

I u nedjelju na istoku Hrvatske treba računati na povremenu kišu, popodne i pljuskove s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, prolazno s jakim udarima. Sunčanih razdoblja bit će malo, pa će na 22 do 24°C biti razmjerno svježe, javlja HRT.

Foto: meteo.hr

I u središnjoj Hrvatskoj dosta oblaka te kraća sunčana razdoblja. Kiša će povremeno padati u prvom dijelu dana, a lokalni pljusak moguć je popodne. Na sjeveru će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura razmjerno niska: 22 - 23°C.

Kiše, pa i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, bit će i na promjenjivo oblačnom zapadu zemlje. U drugom dijelu dana moguće je nevrijeme s jakim i olujnim udarima vjetra. Ujutro i navečer mjestimice jaka bura, a popodne umjeren jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u gorju oko 20°C, a na sjevernom Jadranu od 23 do 25°C.

U Dalmaciji u noći i ujutro duž neverini. Pljuskovi će biti češći u unutrašnjosti, pa će vjerojatno ometati i alkarsku svečanost u Sinju. Na obali i otocima sunčanije, ali ne i posve stabilno. Ujutro će prolazno zapuhati jaka bura, na otvorenom sjeverozapadni vjetar, a popodne umjeren jugozapadni.

I na jugu Hrvatske u noći i ujutro može biti nevera. Posve stabilno neće biti ni tijekom dana, no bit će i dosta sunčanih sati. Ujutro će puhati umjereno do jako jugo, popodne jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 25 do 27°C.

Na snazi je žuti meteoalarm za istarsku regiju, Kvarner, gospićku regiju, kao i cijelu Jadransku obalu.

Foto: meteo.hr

U ponedjeljak još nestabilno pa sunčanije i toplije

Još u ponedjeljak na kopnu pljuskovi s grmljavinom, češći u istočnim područjima. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka i dalje će biti osjetno niža od prosječne. Stabilizacija vremena vrlo vjerojatno slijedi u utorak, pa će nakon svježih jutara danju biti sve toplije.

Novi će tjedan i na Jadranu početi uz lokalne pljuskove s grmljavinom, moguće čak izražene. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadni vjetar i bura, a temperatura zraka će biti zamjetno niža od prosječnih oko 30°C. Rast će u utorak i srijedu, uz obilje sunčanih sati.