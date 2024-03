Kiša, kiša i još malo kiše! Alarm za otoke i cijelu Dalmaciju zbog mogućih grmljavinskih oluja!

Umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, iznadprosječno toplo i pogotovo na moru vjetrovito. Glavnina kiše bit će navečer i u noći, a osobito na Jadranu i u predjelima uz njega očekuju se pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni, objavio je Državni hidrometerološki zavod prognozu za nedjelju.

Za Kvarner, otoke i cijelu Dalmaciju označili su žuti i narančasti alarm zbog grmljavinskog nevremena i olujnog vjetra. Žuti alarm označava potencijalno opasno vrijeme, a narančasti - opasno vrijeme.

- Na istoku zemlje sunčana razdoblja i uglavnom bez oborine. Zapuhat će umjeren jugoistočni i južni vjetar, u gorju i jak s olujnim udarima, krajem dana prolazno zapadni. Na Jadranu jako i olujno jugo, navečer će na sjevernom dijelu oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 14 do 19 °C - objavio je DHMZ.

Kakvo će vrijeme biti u ponedjeljak?

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje s kišom. Uglavnom u prvom dijelu dana u Dalmaciji mjestimice obilni pljuskovi praćeni grmljavinom, a u najvišem gorju moguća je susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo, do sredine dana još na jugu jako i olujno. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 8 i 12 °C. Najviša dnevna većinom od 13 do 17 °C, piše DHMZ.