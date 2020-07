Kiša mu poplavila stan: Neka gradonačelnik spava kod mene

Novo nevrijeme, koje je u nedjelju poslijepodne zahvatilo Zagreb, poplavio je niz kuća i stanova u gradu. Nenad Cindrić, sa Svetog Duha, pozvao je gradonačelnika da vidi kako se upravlja gradom

U dva dana je ista stvar. Bilo je tu od 70 centimetara do metar vode. Nemam što reći, vrijeme je da se počne delat u gradu, rekao je fotoreporteru Pixsella ljuti i razočarani Zagrepčanin Nenad Cindrić.

Njegov stan na Svetom Duhu 13 ponovno je plivao u vodi te su u pomoć pozvani vatrogasci. Pokušali su spasiti dio stvari, no stan je iznova uništen. Pozvao je zato gradonačelnika Milana Bandića da slobodno dođe i prespava kod njega. Rado bi ga primio u posjetu.

- Problem u ovom gradu je što infrastruktura ne prati prirast stanovništva i gradnju. Nek gradonačelnik dođe spavat kod mene. Zna gdje sam, slobodno neka dođe prepoznat će me ako vidi ovo. Ne sramim se to reći - rekao je Cindrić. Dodao je kako će mu trebati rješenje gdje će spavati, gdje će na wc i kako će uopće u ponedjeljak ići na posao.