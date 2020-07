Kiša potopila Zagreb, Varaždinu nije ništa: 'Tajna je u odvodnji'

<p>Dok su Zagreb prošlotjedne obilne kiše poplavile, Varaždin i ostatak sjevera Hrvatske u borbi su sa sličnom kišom izašle na pobjedničkoj strani, a rješenje je dobar i održavan sustav odvodnje.</p><p>U Varaždinu je palo rekordnih 128 litara kiše po četvornome metru, a iako je tamošnja strukovna škola obično za takvih oborina bila poplavljena, ove godine to nije bio slučaj, otkrio je ravnatelj te škole za <a href="https://vijesti.hrt.hr/639936/kako-je-varazdin-prezivio-oborine-koje-su-poplavile-zagreb" target="_blank">HRT</a>:</p><p>- Ovdje je bilo jezero ispred škole, voda do gležnja, bilo je i začepljeno, a sad ništa. Bila su dva pljuska u roku par minuta i sve je čisto - rekao je <strong>Dražen Koščak</strong>.</p><p>Dekan Geotehničkog fakulteta <strong>Ranko Biondić</strong> za <a href="https://vijesti.hrt.hr/639936/kako-je-varazdin-prezivio-oborine-koje-su-poplavile-zagreb" target="_blank">HRT</a> je otkrio kako je razlog zašto su padaline tako jako pogodile Zagreb održavanje odvodnih kanala, intenzitet oborina te izgrađenost sliva. U Varaždinu je bio manji intenzitet, a drugačija je i konfiguracija terena.</p><p>Ipak,<strong> Željko Bunić </strong>iz varaždinskog komunalnog poduzeća smatra da je sve do sustava odvodnje:</p><p>- Ono što je u Varaždinu dobro je da svake godine ulažemo u to. Ako i dalje budu oborine ovog intenziteta i ove koncentracije sustav bi trebao izdržati.</p><p>Slično je i u Međimurju, gdje je uloženo 273 milijuna kuna u aglomeraciju Čakovec, a ulaže se i još 376 milijuna kuna u aglomeraciju Donjeg i Gornjeg Međimurja pa je sustav odvodnje značajno unaprijeđen.</p>