<p>Je li normalno da u 21. stoljeću živimo u fekalijama. I još se zovemo glavnim gradom, metropolom, prestrašno! Nikoga nije briga, cijeli grad je uništen. Odvodnja, kanalizacija ništa ne valja, rekao nam je stanovnik Vinogradskih stuba u Zagrebu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Zbog svega je gradski i saborski zastupnik HSLS-a <strong>Darko Klasić</strong> u srijedu organizirao konferenciju za novinare da se ukaže na problem odvodnje i kanalizacije koji se u Zagrebu sistematski zanemaruje. </p><p>- Ovo je slika Bandićeve vlasti. U prvoj građevinskoj zoni, koju se često naziva elitnom, dva kilometra od Trga bana Jelačića imamo otvorenu kanalizaciju - rekao je Klasić. Naglasio je da je stanje katastrofalno jer se otpadne i fekalne vode odvode otvorenim kanalom.</p><p>Upozoravajući da su građani nekoliko puta godišnje suočeni s poplavama, rekao je da su u zadnjoj poplavi s tog područja vatrogasci ispustili 250 kubika vode jer kanalizacijski šahtovi ne idu nigdje. Dodao je kako ponovno, a na štetu građana, odgovorni prebacuju odgovornost s jednih na druge.</p><p>Klasić navodi i kako su stanovnici kvarta problem proglasili 'jezerom fekalija promjera 50 metara' koje je udaljeno dva kilometra od Ilice, a koje ugrožava zdravlje svih građana koji se nalaze u blizini. Ocjenjuje i da je taj zanemareni problem još jedan neuspjeli gradski projekt.</p><p>- Grad u posljednjih 20 godina imao 25 milijardi dolara, a nije riješio ključne probleme. Ne može se reći da Grad nije imao novca. Spominjem samo da je u zadnjih 20 godina imao proračun od 25 milijardi dolara, a nisu riješeni ni ključni problemi Zagreba - rekao je Klasić.</p><p>Na konferenciji su sudjelovali i građani oštećeni u poplavi koji govorili su o tom problemu koji već traje godinama i za koji je izdana građevinska dozvola koja je u međuvremenu istekla. </p><p>- Više se ne može živjeti ovako. Kad god je poplava mi smo doslovno u govnima. Mi želimo riješiti problem, spremni smo i platiti, ali nemamo administrativnu pomoć. Zanemaruje nas se desetljećima - ogorčeni su mještani. </p><p><strong>Marin Galijot</strong>, direktor Vodoopskrbe i odvodnje osvrnuo se na izjave Klasića i kazao je da je projektni zadatak za njezinu izgradnju još iz 2013. Ustvrdio je da je dio građana izrazio negodovanje što bi taj kanal prolazio preko njihovog zemljišta. </p><p>- Radi se o 380 metara javnoga kanala. Tema Vrtlarske ulice i Vinogradskih stuba je dovoljno rješiva kada bi svi vlasnici zemljišta dali suglasnost temeljem koje se može izdati građevinska dozvola i raspisati javni natječaj za izgradnju kanala - rekao je Galijot.</p><p>Zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> kazao je da u slučaju davanja suglasnosti vlasnika, neće biti potrebe za izvlaštenjima tih zemljišta, već da bi se odmah krenulo u gradnju kanalizacije. </p><p>Kazao je i da će proglašenje elementarne nepogode zbog poplava koje su za vikend pogodile Zagreb, ovisiti o broju prijavljenih šteta te snimke stanja na terenu. </p><p>- Ja bih volio da ne proglašavam elementarnu nepogodu, da je količina štete manja nego za elementarnu nepogodu, ali da ljudima pomognemo - rekao je Bandić.</p><p>Zbog svega je reagirala i saborska zastupnica <strong>Anka Mrak-Taritaš (GLAS). </strong></p><p>Grad je poput čovjekova krvožilnog sustava - ako su žile začepljene, tijelo će kolabirati. U Zagrebu se upravo to dogodilo protekli vikend zbog obilnih kiša. Građani plaćaju 18 posto prireza, od čega bi se trebao održavati vodovodni i kanalizacijski sustav, ali gradske službe, na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem, to ne čine - rekla je Mrak-Taritaš te nastavila:</p><p><br/> <br/> - Kada ste zadnji put u gradu Zagrebu, bez obzira na potres, vidjeli onaj jedan kamion-cisternu gradske odvodnje da je došla i čistila slivnike? Godinama ne ulažete u infrastrukturu, nego krivo ulažete u svoje spomenike, godinama ne vodite računa da se grad mora razvijati i da grad morate planirati kako treba, godinama ne održavate ono što trebate održavati i onda se desi to što se je desilo - rekla je Mrak. </p>