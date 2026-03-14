KIŠNI OBLACI IZNAD ZAGREBA Olujna bura pa čak i snijeg: Evo što nas čeka u idućem tjednu!

Kišni oblaci nadvili su se nad Zagrebom te su time samo nagovijestili kakva nas prognoza očekuje u nadolazećim danima.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju se na Jadranu i uz njega očekuje djelomice sunčano vrijeme. Uz promjenljivu naoblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, moguće i grmljavina. Drugdje u unutrašnjosti bit će pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom te uglavnom suho. Puhat će slab vjetar, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka većinom između 0 i 5, na Jadranu 7 i 12, a najviša dnevna od 15 do 20 °C.

U ponedjeljak prijepodne bit će pretežito sunčano, a zatim slijedi porast naoblake uz mjestimičnu kišu i pljuskove, osobito u utorak, dok se na Jadranu se očekuje i grmljavina. U Gorskoj Hrvatskoj uz pad temperature zraka kiša će prelaziti u snijeg i susnježicu, no u srijedu se ipak očekuje postepeni prestanak oborina i smanjenje naoblake, najprije na istoku zemlje, a zatim u Dalmaciji.

Vjetar u unutrašnjosti bit će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u utorak i srijedu na udare te povremeno i jak. Na Jadranu će u ponedjeljak puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, a navečer će u sjevernom dijelu Jadrana bura ojačati od umjerene do vrlo jake, na udare i olujne. U utorak će se pak proširiti duž obale.

Jutarnja temperatura zraka bit će u blagom padu. Iznadprosječno toplo vrijeme tijekom dana očekuje nas još u ponedjeljak, a zatim će postati osjetno hladnije, osobito na kopnu.

DHMZ je također izdao žuta upozorenja za dijelove obale. U nedjelju se tako očekuje potencijalno opasno vrijeme za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, za zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju. U ponedjeljak se pak očekuje smanjenje broja upozorenja pa se potencijalno opasno vrijeme očekuje u riječkoj regiji, na zapadnoj obali Istre, na Kvarneru i na Velebitskom kanalu.