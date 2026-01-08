I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'

U srijedu se zapalila štala na OPG-u Zdravko Pankretić u Gaju kraj Vrbovca. Vlasnik je brat bivšeg političara Božidara Pankretića, a kako nam je potvrdila zagrebačka policija tada, ozlijeđenih nema. Dan kasnije, dim stvara probleme vozačima, a intervencija i dalje traje.

- Molimo vas da zbog gustog dima ne koristite ceste kroz Luku i Gaj, policija izlazi na teren - napisao je gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj na Facebook profilu, a nedugo zatim dodao je da je policija je zatvorila cestu od Konzuma do Petrola.

- Intervencija je i dalje u tijeku. Mi smo na terenu od srijede od 13.30 sati i bit ćemo dok se sve ne završi. Nadamo se da ćemo kroz noć, do jutra, izvući sve bale van i sanirati to do kraja. Prema izjavama vlasnika, ondje se nalazi oko 6000 velikih bala sijena - rekao nam je Matej Hren, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca.

Foto: Denis Kralj

Svakih 12 sati mijenjaju ljude na požarištu, a uvjeti su ekstremni. Zbog niskih temperatura ledi im se oprema, a tako će biti i ovu noć kad bi se one očekivano trebale spustiti i do -14 stupnjeva Celzijusa.

Foto: Čitatelj 24sata

- Slike stanja na brzoj cesti Sv. Helena prije izlaza za grad Vrbovec, vozi se jako otežano zbog gustog dima od požara još i danas, pod sva četiri žmigavca. Nema regulacije prometa od strane policije, nema ni nekih svjetlećih čunjeva, ne vide se uopće linije na cesti. Brza cesta bi trebala biti zatvorena i preusmjeren promet nekako - napisala nam je čitateljica.

Inače, zbog požara se stvara velika količina dima koji se zadržava nad Vrbovcem, jer nema nikakvog vjetra. Problem je i što se na svega nekoliko metara od same hale nalaze i žice dalekovoda.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog toga je bila isključena struja, no ona je u četvrtak ponovno uključena.