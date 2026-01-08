Obavijesti

News

Komentari 10
DIM STVARA PROBLEME MJEŠTANIMA

I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'

Piše Bogdan Blotnej, Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'
5
Foto: Čitatelj 24sata

Problem je i što se na svega nekoliko metara od same hale nalaze i žice dalekovoda. Zbog toga je bila isključena struja, no ona je u četvrtak ponovno uključena

Admiral

U srijedu se zapalila štala na OPG-u Zdravko Pankretić u Gaju kraj Vrbovca. Vlasnik je brat bivšeg političara Božidara Pankretića, a kako nam je potvrdila zagrebačka policija tada, ozlijeđenih nema. Dan kasnije, dim stvara probleme vozačima, a intervencija i dalje traje.

- Molimo vas da zbog gustog dima ne koristite ceste kroz Luku i Gaj, policija izlazi na teren - napisao je gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj na Facebook profilu, a nedugo zatim dodao je da je policija je zatvorila cestu od Konzuma do Petrola.

- Intervencija je i dalje u tijeku. Mi smo na terenu od srijede od 13.30 sati i bit ćemo dok se sve ne završi. Nadamo se da ćemo kroz noć, do jutra, izvući sve bale van i sanirati to do kraja. Prema izjavama vlasnika, ondje se nalazi oko 6000 velikih bala sijena - rekao nam je Matej Hren, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca.

Foto: Denis Kralj

Svakih 12 sati mijenjaju ljude na požarištu, a uvjeti su ekstremni. Zbog niskih temperatura ledi im se oprema, a tako će biti i ovu noć kad bi se one očekivano trebale spustiti i do -14 stupnjeva Celzijusa.

Foto: Čitatelj 24sata

- Slike stanja na brzoj cesti Sv. Helena prije izlaza za grad Vrbovec, vozi se jako otežano zbog gustog dima od požara još i danas, pod sva četiri žmigavca. Nema regulacije prometa od strane policije, nema ni nekih svjetlećih čunjeva, ne vide se uopće linije na cesti. Brza cesta bi trebala biti zatvorena i preusmjeren promet nekako - napisala nam je čitateljica.

Inače, zbog požara se stvara velika količina dima koji se zadržava nad Vrbovcem, jer nema nikakvog vjetra. Problem je i što se na svega nekoliko metara od same hale nalaze i žice dalekovoda.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog toga je bila isključena struja, no ona je u četvrtak ponovno uključena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?
VELIKA PRILIKA ZA HRVATSKU

Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?

Prema Davoru Šternu, modernizacija Riječke rafinerije omogućit će preradu najtežih frakcija sirove nafte poput one kojom obiluje Venezuela
VIDEO Dao djetetu da puca iz puške, sad na rođendanu pjeva: 'Tjeraju me do tamnice puste...'
KONTROVERZNI DABRO

VIDEO Dao djetetu da puca iz puške, sad na rođendanu pjeva: 'Tjeraju me do tamnice puste...'

Bivši ministar poljoprivrede i član Domovinskog pokreta Josip Dabro uz tamburaše je proslavio rođendan. Svirače je nakitio sa 100 eura, a pjevao i kako mu "sijeku kose guste"... Uskoro mu počinje i suđenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026