JE LI U PRAVU?

Klasan: SAD će napasti Iran. Ruski diplomati napustili Tel Aviv, a francuski napuštaju Iran

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
Klasan: SAD će napasti Iran. Ruski diplomati napustili Tel Aviv, a francuski napuštaju Iran
Foto: Evelyn Hockstein

Do jučer sam mislio da Amerika neće krenuti u tu avanturu, ali danas se prebacilo između osam i 12 zračnih tankera na Honolulu i to istom rutom prema Iranu kojom su letjeli u šestom mjesecu, rekao je Klasan

Admiral

Broj mrtvih u Iranu je prešao 3000, barem tako tvrde analitičari, aktivisti itd. Brojka bi mogla biti i veća i manja s obzirom na to da je zemlja drvene Perzije u komunikacijskoj blokadi.

Protests Continue in Tehran Amid Weeks of Unrest Across Iran - 09 Jan 2026 Iran Protests
25
Foto: twitter

Trump je rekao da će Iran dobiti odgovor ako vlast krene ubijati prosvjednike. Podrobno se prate kretanja američkih bombardera, zračnih tankera, ali i narudžbi pizza iz pizzerija u blizini Pentagona.

Umirovljeni brigadir HV-a i stručnjak za raketne sustave Vilko Klasan, gostovao je na sarajevskoj Face dalekovidnici gdje je rekao da ga sve jako podsjeća neposredno pred početak 12-dnevnog izraelsko-iranskog rata gdje se uključio i SAD.

NE PUTUJTE TAMO Radman: 20 Hrvata je u Iranu. Svi su na sigurnom u ambasadi
Radman: 20 Hrvata je u Iranu. Svi su na sigurnom u ambasadi

 - Volio bih griješiti, ali mislim da će Amerika ponovno napasti Iran u roku 24 ili 48 sati. Do jučer sam mislio da Amerika neće krenuti u tu avanturu, ali danas se prebacilo između osam i 12 zračnih tankera na Honolulu i to istom rutom prema Iranu kojom su letjeli u šestom mjesecu. Dolje su dva nosača aviona sa 180 F35 i F18. Evakuiraju baze u Katru. Francuski diplomati su napustili Teheran, a ruski Tel Aviv - nije previše optimističan bio Klasan. Dodao je da bi ovog puta Iran mogao žešće odgovoriti.

 - Prijete s 500 supersoničnih raketa. Stojimo pred novim ratom, ali volio bih da ovog puta griješim. Daily Mail je javio da je Trump izabrao 50 ciljeva za udare, uključujući udare na nuklearna postrojenja i središta IRGC-a - rekao je Klasan i dodao da očekuje i izraelsko sudjelovanje u potencijalnom ratu jer je Izraelu interes promjena režima, ali i građanski rat.

