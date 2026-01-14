Obavijesti

News

NE PUTUJTE TAMO

Radman: 20 Hrvata je u Iranu. Svi su na sigurnom u ambasadi

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Gordan Grlić-Radman/X

Glavni problem je blokada interneta u zemlji koja otežava komunikaciju. Iranci pribjegavaju svakakvim rješenjima, uključujući instaliranje privatnih Starlink uređaja koje je iranska vlast kod nekih zaplijenila

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da se u nemirnom Iranu nalazi 20 hrvatskih državljana, uključujući sedam sportaša, piše HRT.

  - Upozoravamo građane da izbjegavaju putovanja u Iran. Do sada još nismo uputili javni poziv za evakuaciju, iako se i to razmatra. Trenutačno je u Iranu 20 hrvatskih građana. Među njima je i sedam sportaša. Oni su na sigurnom, u veleposlanstvu. Veleposlanstvo ima dobro sklonište. Tamo su sigurni. To su informacije s kojima raspolažemo. One su aktualne. Mi tri puta dnevno razgovaramo s našim veleposlanikom - rekao je Radman.

Glavni problem je blokada interneta u zemlji koja otežava komunikaciju. Iranci pribjegavaju svakakvim rješenjima, uključujući instaliranje privatnih Starlink uređaja koje je iranska vlast kod nekih zaplijenila.

