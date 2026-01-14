Radman: 20 Hrvata je u Iranu. Svi su na sigurnom u ambasadi

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da se u nemirnom Iranu nalazi 20 hrvatskih državljana, uključujući sedam sportaša, piše HRT.

- Upozoravamo građane da izbjegavaju putovanja u Iran. Do sada još nismo uputili javni poziv za evakuaciju, iako se i to razmatra. Trenutačno je u Iranu 20 hrvatskih građana. Među njima je i sedam sportaša. Oni su na sigurnom, u veleposlanstvu. Veleposlanstvo ima dobro sklonište. Tamo su sigurni. To su informacije s kojima raspolažemo. One su aktualne. Mi tri puta dnevno razgovaramo s našim veleposlanikom - rekao je Radman.

Glavni problem je blokada interneta u zemlji koja otežava komunikaciju. Iranci pribjegavaju svakakvim rješenjima, uključujući instaliranje privatnih Starlink uređaja koje je iranska vlast kod nekih zaplijenila.