Klasić: Smrt (anti)fašizmu

Donald Trump objavio je rat “antifa pokretu”. Odgovor je to predsjednika SAD-a na ubojstvo Charlieja Kirka, američkog aktivista poznatog po radikalno desnim stavovima. Iako nitko službeno nije potvrdio da se ubojica izjašnjavao kao pripadnik neke antifa(šističke) organizacije u medijima širom svijeta brzinom munje proširila se vijest da su na mecima kojima je Charlie Kirk ubijen bile ugravirane “transrodne i antifašističke poruke”. Bilo je to očito dovoljno Trumpu da izađe pred javnost i kaže kako je ubojica Tyler Robinson “radikalni ljevičar”. I tu nije stao. Nekoliko dana kasnije obavijestio je “američke patriote” da proglašava “antifa – bolesnu, opasnu, radikalno ljevičarsku katastrofu - terorističkom organizacijom”. Prije svega da čitateljima koji nisu upoznati s ovom problematikom pojasnim kako u SAD-u ne postoji “antifa organizacija”. Riječ je o neformalnom i decentraliziranom “pokretu” koji nema rukovodstvo, pa čak niti članstvo, nego djeluje kroz mrežu različitih, najčešće nepovezanih, aktivističkih grupa kojima je jedina poveznica antifašizam, tj. otpor fašizmu i fašističkim tendencijama u društvu. Ali da ponovim, prema svim dosadašnjim saznanjima, ubojica Charlieja Kirka nije pripadao niti jednoj od takvih grupa.

Reakcija Donalda Trumpa to je više zabrinjavajuća, ali ne i neočekivana. Da je riječ o političkom obračunu s neistomišljenicima, a ne o ozbiljnoj zabrinutosti zbog eskalacije politički motiviranog nasilja, govori reakcija, ili točnije rečeno - izostanak reakcije, predsjednika SAD-a na slične događaje prilikom kojih su počinitelji kaznenih djela bili desničari. Primjerice, u travnju 2025. bačen je Molotovljev koktel na rezidenciju demokratskoga guvernera Pennsylvanije Johna Shapira dok je sa svojom obitelji boravio u kući. Reakcija Trumpa? “On je vjerojatno samo neki luđak”, objasnio je predsjednik SAD-a postupak optuženog za ovo djelo, inače osobe za koju su članovi obitelji rekli da ih je nagovarala da glasaju za Trumpa. U lipnju 2025. ubijeni su demokratska političarka iz Minnesote Melissa Hortman i njezin suprug, a ista osoba nekoliko sati prije toga pucala je i na demokratskog senatora Johna Hoffmana i njegovu suprugu, koji su pritom ranjeni. Ubojica je bio pripadnik jedne radikalne kršćanske zajednice, registrirani birač Republikanske stranke i, naravno, pristaša Donalda Trumpa. Trumpova reakcija na politički motivirane atentate u Minnesoti? Nakon što su ga pitali hoće li nazvati guvernera te savezne države, odgovorio je: “Zašto bih ga zvao? Bio bi to gubitak vremena”. Naposljetku, kakva je bila reakcija Trumpa na nasilni upad desničarskih ekstremista i pripadnika neofašističkih organizacija u američki Kongres 6. siječnja 2021.? Sve nasilnike osuđene na zatvorsku kaznu, njih oko 1500, Trump je pomilovao čim je preuzeo predsjedničku dužnost.

Naravno, vidjela žaba da se konj potkiva pa i ona digla nogu. Drugim riječima, Trumpov križarski rat protiv ljevice iskoristili su njegovi pristaše širom svijeta. Npr. Aleksandar Vučić u Srbiji, ali i Trumpovi i Vučićevi istomišljenici u Hrvatskoj. Odmah nakon vijesti iz SAD-a režimski mediji u Srbiji preuzeli su Vučićev, tj. Trumpov, narativ i studente koji se već mjesecima bore za demokratsku i pravnu državu, a protiv diktature jednog čovjeka i sveprisutne korupcije, orkestrirano počeli nazivati teroristima i radikalnim ljevičarima. Obračun s ljevicom u Hrvatskoj traje već godinama. Jer ispada da su hrvatski ljevičari i antifašisti, a ne radikalni desničari i vjerski fundamentalisti, krivi za radikalizaciju društva i sveprisutan govor mržnje. Evo samo nekoliko pitanja čiji odgovori sugeriraju tko je pravi krivac za takvo stanje u hrvatskom društvu. Uzvikuju li ljevičari na svojim okupljanjima da nekoga treba ubiti, kao što desničari izvikuju, primjerice, “ubij Srbina”? Pjevaju li ljevičari na svojim okupljanjima pjesme kojima se slave partizanski i komunistički zločini nakon Bleiburga i na Golom otoku, kao što desničari slave ustaške ratne zločince i pjevaju o logorima “Jasenovcu i Gradišci Staroj”? Idu li ljevičari po ulicama i tuku migrante zbog “pogrešne” boje kože, ili to rade desničari?

Šalju li ljevičari prijeteća pisma neistomišljenicima potpisana antifašističkim pozdravom “Smrt fašizmu” ili to rade desničari potpisujući se ustaškim pozdravom “Za dom spremni”? Iz svega navedenog više je nego jasno kojim društvima prijeti opasnost od antifašista. Samo onima u kojima se veličaju i toleriraju fašisti i fašizam.