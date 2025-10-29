Obavijesti

'IMAMO USTAŠE VEĆE OD USTAŠA'

Klasić: 'Sramota je ovo što se događa kod nas. Negiranje genocida je kazneno djelo'

Klasić se osvrnuo na okrugli stol u Saboru na temu "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" u organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti.

Mene ovo što smo vidjeli danas i što se događa unazad par mjeseci, a u principu i proteklih 35 godina, jako podsjeća na priču oko "Za dom spremni". Mi danas imamo veće ustaše od samih ustaša. Primjerice, HSP je 1991. uveo ZDS i poručio da su ustaše, da se organiziraju 10. travnja jer je tad nastala NDH, kao i da se nazivaju po Rafaelu Bobanu jer je bio ustaša, kao i da imaju ZDS jer je ustaški pozdrav, poručio je u razgovoru za N1 povjesničar i kolumnist 24sata Hrvoje Klasić.

- Ne samo što je to sramota i što se događa u hrvatskom društvu, lako za to, rekao bih da je ovo i protuzakonito. Članak 352., stavak 2, Kaznenog zakona kaže da negiranje ili znatno umanjivanje genocida jest kazneno djelo koje se kažnjava s do tri godine zatvora - poručio je Klasić.

- U ovom slučaju, još je luđe. Imamo memoare Edmunda Veesenmayera, Hitlerovog opunomoćenika za NDH, koji se zgražao kad je vidio kakvi su zločini počinjeni u Jasenovcu. Opisao ih je kao "nevjerojatne". I ustaše su na suđenju sve priznali, svjesni da će biti osuđeni na smrt zbog tih zločina. Imamo dokument u kojem se za Jasenovac kaže "Možemo primiti beskonačni broj ljudi", što znači da su ubijali ljude i ustaša Ljubo Miloš sve to opisuje. I što imamo danas? Situaciju u kojoj se brani ustaše od samih ustaša. Od onoga što su sami priznali da su radili. Nisam šokiran činjenicom da postoje takvi ljudi, postoje i u Njemačkoj, ali bi za nešto slično završili pet godina u zatvoru. Kod nas su u Saboru. Isti Sabor koji donosi zakon da se ne smije negirati genocid. Šokiran sam.

Smatra da je nevjerojatno kako se i dalje o ovoj temi govori na ovakav način.

- Dokazano je da su se neka imena u Jasenovcu ponavljala, ali objašnjeno je zašto. Podsjetit ću, najmanje ljudi je ubijeno u Jasenovcu. Što je s njima? Negiraju popis, ali gdje su ljudi? Gdje su otišli? Zašto se nisu javili, ako su se spasili? Nevjerojatno je da imaju takvu hrabrost... Ali, zašto i ne bi, u ovakvoj Hrvatskoj to je mainstream. I ne bih rekao da je to revizionizam, to je otvoreno ustaštvo. Ovdje se radi da se ustaštvo nastoji prihvatiti kao prihvatljiv oblik hrvatskog patriotizma.

Osvrnuo se i na HDZ.

- Neka više kažu da su im 1991. podmetnuli i Tuđman, Manolić, Bobetko... i svi ti partizani, komunisti, oficiri JNA "da slavimo antifašizam i da ga imamo u Ustavu, zbog čega ćemo pokrenuti inicijativu neka se to makne". No, imam ideju, neka pozovu srpske povjesničare revizioniste pa neka im u Saboru krenu s pričom da se u Vukovaru ništa nije dogodilo, da nije bilo logora ni ubijenih Hrvata na Ovčari ili Baniji... Bismo li njima dali prostor? Naravno da ne.

