Klauški o Zlatku Daliću: Trener je postao vjerski mistik i huškač

Piše Tomislav Klauški,
NOVI EXPRESS Ovoj revoluciji daje mističnu dimenziju i promovira se u proroka klerikalne desnice koji svoj optužujući prst upire u sve one za koje Dalić smatra da “ne vole ili ne žele” Hrvatsku

Prije četvrt stoljeća, kad je Marko Perković Thompson napravio prve korake na putu prema statusu političko-estradne zvijezde klerikalne desnice, kad je HDZ-ovo paraobavještajno podzemlje organiziralo demonstracije za rušenje SDP-ove vlade, kad su se pisala generalska pisma, skupljali kesteni oko kuće optuženih generala, slavilo bjegunce od Haaga i sinjski alkari vodili bunu protiv vlade, na javnoj sceni afirmirala se plejada raznorodnih manekena ove desničarske i klerikalne revolucije: Mirko Čondić, Davor Domazet Lošo, Ante Gotovina i mnogi drugi, a među njima našao se i velečasni Zlatko Sudac.

