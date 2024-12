Klima li se Vučiću vlast? 'Jedna rečenica u njegovom posrtanju bila je ključna za burnu reakciju'

Masovni prosvjedi u Srbiji ne posustaju, a najnovija teza jest "krivi su Hrvati". Krenulo je nakon sučeljavanja predsjedničkih kandidata u Hrvatskoj, kad je provladin Informer na naslovnici objavio: "Ustaše bi udruženim snagama rušile našu zemlju! Kandidati za predsjednika Hrvatske jedinstveni: Glavni cilj rušenje Vučića i uništenje Srbije!". Tu tezu ponovila je predsjednica Skupštine Srbije i bivša premijerka Ana Brnabić. koja je ustvrdila kako su studentski prosvjedi "pokušaj državnog udara", ali i da su hrvatski političari "skinuli rukavice" te da su pritisci na Srbiju kulminirali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:12 Mnoštvo se okupilo na protuvladinim prosvjedima u Srbiji | Video: 24sata/reuters

- To je predizborna kampanja u Hrvatskoj za predsjedničke izbore gdje smo čuli, sasvim otvoreno, i nikad ne smijemo zaboraviti, da je strateški interes Hrvatske da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije. Ljudi moraju razumjeti što znači kad je nešto definirano kao strateški interes jedne zemlje. To znači da sve institucije rade na ostvarivanju tog interesa, da pružaju logističku i financijsku podršku da se taj interes ostvari. Sve što se može učiniti da se to ostvari, da Vučić ne bude na čelu Srbije, Hrvatska tome pruža logističku, obavještajnu i financijsku podršku - rekla je Brnabić, koja sad slovi za Vučićeva trbuhozboraca, ono što je ranije bio Aleksandar Vulin.

Brnabić je napomenula i kako "postoje ljudi u Srbiji koji svjesno i namjerno rade za hrvatske obavještajne službe". Na istom tragu je i profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić koji je, kako prenosi Kurir, rekao da se na prosvjedima osjeti "prisustvo hrvatskih službi".

- To je jedan problem za koji mi sad shvaćamo da je duboko hrvatski. Kad se sve zbroji i oduzme, mi smo njima potrebni jer bez nas oni ne postoje. Oni su jedna mala obala, mala država i mala kultura koja bez neprijatelja ne funkcionira. Njihova želja je da ovdje bude vječni zid, ako je moguće na Drini, ako već nije na Dinari. U proteklih 200 godina nismo imali podršku Hrvatske. Kad Zagreb nešto podržava, treba biti na oprezu. Hrvatska je u ovim prosvjedima očito vrlo prisutna - rekao je Antić i dodao kako za to ne može iznijeti dokaze.

Srbija ponovno ide u zatvaranje, radit će tek prehrambene trgovine, ljekarne i benzinske postaje | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook

I Aleksandar Vučić kaže da prosvjedi "imaju podršku izvana" jer "moćnicima iz svijeta" potrebno je da se "sad završi prljavi posao u Srbiji', a naveo je tri razloga za to.

- Žele što prije završiti posao oko Kosova, ne mogu podnijeti da Srbija bude vodeća sila u regiji, kao i to što je Srbija pružila otpor pri glasanju za Rezoluciju o Srebrenici u UN-u - rekao je Vučić.

Politički analitičar Žarko Puhovski navodi da su teze o upletenosti Hrvatske ili međunarodnih igrača "gluposti koje nemaju nikakve veze realnošću". Sve se više propituje je li ovo početak kraja Aleksandra Vučića i njegove vladavine. Puhovski smatra kako imamo klasičnu priču koja se po Europi ponavlja 200 godina, a opisana je u frazi: "Vlast se kotrljala po ulicama, nije bilo nikoga da je pokupi".

- Za to treba organizacija, a ovi koji su sad na ulicama očito nemaju organizaciju ni vodstvo. Ne možete preuzeti vlast ako nema nekoga tko će sjesti na mjesto Vučića - napominje analitičar napominjući kako nije nemoguće da se pojavi netko s ugledom, iza koga će svi barem privremeno stati.

Foto: Milos Tesic

Puhovski napominje kako i dalje nije sigurno kako diše cijela Srbija te da je moguće da Vučić i dalje ima većinu. Navodi i kako Vučić ima jaki adut s litijem, a tu su i poslovi zeta Donalda Trumpa u Srbiji što Puhovskog dovodi do zaključka da bi Vučić mogao u bliskoj budućnosti biti "osnažen inozemnom potporom". Politički analitičar Davor Gjenero stava je pak kako je situacija u Srbiji ozbiljnija nego što se mislilo.

- Vučić nikad nije bio u gorem položaju. Njegov autoritarni status sad je pod velikim prijetnjama, a u pozadini se razvija proeuropska opozicija koja je mnogo ozbiljnija od trenutne. Jedan od ključnih trenutaka u njegovu posrtanju bila je rečenica da je mogao poslati specijalce na studente, ali to nije učinio. Na taj način, zapravo, priznaje da je bio u poziciji izvršiti državni udar. Ono što je najgore na vrhuncu krize, može se očekivati da bi mogao upotrijebiti takve jedinice protiv studenata, a pitanje je hoće li to dovesti do nečega sličnog onome što se događalo Miloševiću i crvenim beretkama - rekao je Gjenero.

Prosvjed studenata u Sarajevu u znak podrške kolegama u Srbiji | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Veliki je problem što, smatra Gjenero, opozicija trenutno nema međunarodnu podršku.

- Vučić trenutno uživa potporu SAD-a i EU-a, što je bilo vidljivo iz izjava veleposlanika i ponašanja određenih europskih funkcionalista. EU se prema Srbiji ponaša prilično cinično, svjesna da zemlja možda nikad neće postati članica, a odnosi se prema njoj kao prema postkolonijalnoj afričkoj državi - kaže Gjenero.

Foto: Antonio Ahel

To što se studentima u prosvjedu pridružuju ostale društvene skupine, pokazuje da se nezadovoljstvo širi, ističe analitičar. Podsjetimo, masovni prosvjedi su potaknuti tragedijom u Novom Sadu 1. studenoga 2024. U padu nadstrešnice na nedavno renoviranom željezničkom kolodvoru poginulo je 15 ljudi, uglavnom mladih, dok je dvoje ljudi teško ozlijeđeno s trajnim posljedicama.

Prosvjedi, predvođeni studentima, proširili su se na više od 50 fakulteta i rektorata u svim glavnim sveučilišnim centrima Srbije, uključujući Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Zahtijeva se učinkovita istraga nesreće, objavljivanje kompletne dokumentacije oko rekonstrukcije željezničke stanice i sankcioniranje odgovornih za fizičke napade na studente tijekom ranijih prosvjeda. Na ulice su uz studente izašli i srednjoškolci, poljoprivrednici, glumci beogradskih kazališta, aktivisti nevladina sektora te brojni građani izražavajući nezadovoljstvo zbog korupcije, nemara i nepotizma u vladi.

Kako bi pokušao amortizirati situaciju i primiriti masu, Vučić je organizirao skup mladih, nudio je jeftinije stanove mladima, ali prosvjedi su sve masivniji.