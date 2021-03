Klisović je na zelenoj površini pokraj hostela Arena upozorio kako se građani tog dijela grada osjećaju prevarenima jer se dio te parcele prodao privatnim vlasnicima, a kao cjelina je bila namijenjena za sportske sadržaje te je u nju već uloženo oko 1,9 milijuna kuna.

- Takav modus operandi trenutne gradske uprave mijenjam onog trenutka kada uđem u Ured gradonačelnika. Nema više ulupavanja gradskog novca u nekretnine koje se onda prodaju drugim tvrtkama, nego se te nekretnine pripremaju za one sadržaje koje smo dogovorili s građanima i upisali u GUP, najavio je Klisović.

Upozorio je na problem Ježdovca gdje se ilegalno kopa šljunak, a u rupe koje nastaju se nakon toga ilegalno odlaže otpad. Najavio je ozelenjavanje tog dijela grada ponajviše zbog velikih temperaturnih razlika između grada i parkova.

- Obećavam ono što stvarno mislim realizirati. U svakom kvartu dajem ona obećanja koja mislim realizirati, ta obećanja postaju dio mog predizbornog programa, naglasio je Klisović.

Klisović se osvrnuo i na izjavu Andreja Plenkovića koji ga je jučer prozvao za šutnju oko izjava predsjednika Zorana Milanovića.

- On to može možda naređivati članovima svoje stranke, ali građanima ovoga grada to ne može. Retoriku koju vidimo sada u javnom prostoru nije nova stvar. Kroz svoj politički rad, rad u Saboru, nagledao sam se takvih i sličnih stvari od toga da se zastupnici nazivaju 'panjevima', da se fizički nasrće na njih, da se nazivaju 'smećem', poručio je Klisović.