Ključ uspjeha Istarske županije: 'Svaki izvor virusa policijski se istražuje, bez uvrede ostalima'

'Ljudi danonoćno rade i svaki nastanak virusa policijski se istražuje, a to je strpljiv posao s puno psihologije da što prije lociramo virus i ne damo mu da se širi u prostoru', rekao je Kozlevac

<p>Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije, Dino Kozlevac, za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a562380/Kozlevac-za-N1-otkrio-kljuc-uspjeha-Istarske-zupanije-u-borbi-s-koronom.html" target="_blank">N1 </a>je komentirao stanje u županiji koja bilježi tek po jedan novi slučaj zaraze u trenucima kad se u zemlji obaraju rekordi broja novozaraženih.</p><p>- Podložni smo ulasku virusa i sad zadnjih dva-tri tjedna virus nam cijelo vrijeme dolazi sa strane. Apeliramo na građane da poštuju mjere, da poštuju nošenje maski, distancu, higijenu, ali i da bez pretjerane potrebe ne odlaze na druge strane, rekao je Kozlevac.</p><p>Upitan koja je tajna uspjeha istarskog stožera, Kozlevac odgovara da imaju sustav i ljude koji su kompetentni, bez uvrede ostalim stožerima.</p><p>- S dužnim poštovanjem prema svima i bez lažne skromnosti imamo sustav u županiji koji je kompetentan, svi ljudi koji su u stožeru kompetentni su, imamo punu potporu župana, gradonačelnika i načelnika. Ljudi danonoćno rade i svaki nastanak virusa "policijski" se istražuje, a to je strpljiv posao s puno psihologije da što prije lociramo virus i ne damo mu da se širi u prostoru - rekao je Kozlevac.</p><p>Kao drugu važnu stvar istaknuo je sinergiju s građanima Istarske županije.</p><p>- Ja im se moram zahvaliti, jer bez njihovog učešća i poštivanja mjera, ne bismo imali ovakve rezultate. Dobar i kvalitetan sustav i mjere koje građani poštuju - to je ključ uspjeha - rekao je Kozlevac.</p><p>- Imamo sjajnu ekipu epidemiologa i oni su ključna poluga u sustavu - dodao je.</p><p>Upitan za buduće mjere, Kozlevac je rekao da su oni u načelu za to da se život nastavi normalno, da se eventi održavaju te da se ljudi nastave pridržavati mjera.</p><p> </p>