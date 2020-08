'Ključni dio preporuka mi ćemo ispoštovati, ali u školama nam nedostaju čistačice, domari...'

Pročelnik Grada Zagreba za obrazovanje Ivica Lovrić za N1 je komentirao kako će u glavnom gradu izgledati početak školske godine. Kaže da im veliki problem stvara nedostatak tehničkog osoblja

<p> - Kad je u pitanju Grad Zagreb i nešto više od 100 tisuća učenika u osnovnim i srednjim školama i gotovo 40 tisuća djece u dječjim vrtićima, ključni dio preporuka uspjet ćemo ispoštovati, naročito kad su u pitanju zaštitna sredstva i sredstva za dezinfekciju, a ostaje dio otvorenih pitanja što će se dogoditi ako dođe do zaraze nastavnika i drugih djelatnika - rekao je Ivica Lovrić za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a538510/Lovric-o-skolama.html" target="_blank"><strong>N1</strong></a>.</p><p>Naglasio je da će Grad Zagreb snositi troškove zaštitnih maski, a samo početni trošak već iznosi milijun kuna.</p><p>- Veliki je to trošak za Grad Zagreb, ali mi nemamo izbora, moramo to osigurati - rekao je Lovrić te je objasnio i proceduru ako se netko od djece ili djelatnika u školama i vrtićima zaraze.</p><h2>Apel Ministarstvu obrazovanja: 'Dopustite zapošljavanje tehničkog osoblja'</h2><p> - Kad dođe do indicija ili potvrde zaraze, tada nastupa Zavod za javno zdravstvo i oni određuju točnu proceduru. Imamo i jedan veliki problem u zagrebačkim školama, imamo nedostatak tehničkog osoblja, mislim tu na čistačice i domare. Ako imamo jednog domara koji danas ima izuzetno bitnu ulogu u školi i on se zarazi, ne znam tko će obavljati njegovu ulogu. Evo apel Ministarstvu obrazovanja, da žurno dopusti zapošljavanje tehničkog osoblja u školama, to je negdje oko 260 ljudi - kazao je zagrebački pročelnik za obrazovanje.</p>