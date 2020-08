'Početak školske godine će nam pokazati da sustav funkcionira'

Ministar znanosti i obrazovanja rekao je kako smatra da će mjere za novu školsku godinu funkcionirati, no da će biti i prilagodbe "u hodu". Dodao je i kako se obujam gradiva neće smanjivati

<p>Ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> izjavio je u ponedjeljak kako je uvjeren da će početak nove školske godine pokazati da sustav funkcionira, te da će se na sve potencijalne ishode održavanja nastave u okolnostima pandemije morati reagirati s obzirom na situaciju.</p><p>- Mislim da će zaista funkcionirati, a hoće li biti prilagodbe u hodu, sigurno će i toga biti - rekao je Fuchs gostujući u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ministar-fuchs-gost-dnevnika-nove-tv---617748.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV. </a></p><p>- S obzirom na nepredvidljivost situacije, morat ćemo, naravno, reagirati promptno i odmah u nekim situacijama - dodao je ministar.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mjere za djecu i učenike </strong></p><p>Na novinarsko pitanje hoće li biti nastave u produženom boravku, ministar Fuchs je kazao kako je to pitanje u nadležnosti osnivača, odnosno, lokalnih uprava i samouprava.</p><p>Nastave u produženom boravku bit će u onoj mjeri u kojoj će osnivač moći organizirati takvu nastavu, rekao je ministar istaknuvši da u prvome redu treba poštivati postulat nemiješanja grupa, što je smatra, sigurno određeni problem, ali nije nerješiv.</p><p>U slučajevima kada bude potrebno 'cijepati' razrede na grupe nastava će se, kako je rekao, održavati tako da svi slijede isto gradivo, ali da se učenici rotiraju u učionici, odnosno, online, te da svi dobiju jednak broj sati nastave ″licem u lice″ s nastavnikom.</p><h2>Nikoga ne mislimo zakidati</h2><p>Na pitanje hoće li taj ″dodatan″ rad nastavnika biti plaćen, ministar je odgovorio kako je to nešto o čemu se može i sigurno hoće razgovarati jer, ustvrdio je, "ne mislimo nikoga zakidati".</p><p>Pritom se obujam gradiva neće smanjivati, napomenuo je, istaknuvši stajalište ministarstva "da se kompletan kurikul koji je predviđen za pojedini predmet, odnosno, razred, treba ispredavati".</p><p>U slučaju potrebe za zapošljavanjem zamjena to će se, kako je rekao, rješavati "relativno jednostavno, kao i dosad", kad je uvijek postojala potreba za određenim brojem zamjena, osobito u jesensko-zimskom periodu, ali ne očekuje da će se dogoditi da 50 posto nastavnika ode u samoizolaciju.</p><p>Što se tiče eventualnih dodatnih zapošljavanja s obzirom na okolnosti, ministar je rekao da će se omogućiti dodatna zapošljavanja ″u onim slučajevima gdje je to potrebno″.</p><p>Kada je riječ o održavanju nastave na fakultetima, rekao je kako na to pitanje osobno ne može odgovoriti, ali smatra da će se nastava održavati budući da su sveučilišta dobila jasne naputke od HZJZ-a oko poštivanja epidemioloških mjera i sprječavanja širenja zaraze.</p><p>Ministar je također najavio da će "čim krene školska godina, čim se sustav polaska u školu ustabili, pokrenuti proceduru da se krene u evaluaciju dosad napravljenog, valorizira i unaprijedi ono što se treba unaprijediti i, naravno, zadrži sve ono što je dobro - a ima jako puno toga″.</p>