Ključni odgovori o neradnim nedjeljama: 'Promet je pao za 20 posto, a kriza stiže za Uskrs'

Trgovinom se bavi oko 50.000 poslovnih subjekata i u tom sektoru radi oko 200.000 ljudi, od toga je onih koji rade u sezoni, odnosno malih trgovina, od 5000 do 10.000. Pretpostavimo da u velikim trgovinama neće doći do otpuštanja, no u malima bi se zbog odluke o zabrani rada nedjeljom to moglo dogoditi ako dođe do pada prihoda, rekla je u razgovoru za 24sata Anny Brusić, direktorica Udruge malih i srednjih poduzetnika.