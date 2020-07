Klopka za Pavelića: Ljepotica su poslali da ga zavede i drogira

Najzanimljiviji detalji Udbinog dossiera o ustaškom poglavniku - od ljubavnica do zdravstvenih problema ustaškog vođe - sve do objave edicije „Uspon i pad Ante Pavelića“ nisu ugledali svjetlo dana

Premda je dossier Ante Pavelića, kojega je nakon Drugoga svjetskog rata sastavila Udba (odnosno Služba državne sigurnosti) imao više od dvije tisuće stranica u kojima je bilo sve - od ljubavnica do zdravstvenih problema ustaškog vođe - njegovi najzanimljiviji dijelovi sve do objave edicije „Uspon i pad Ante Pavelića" nikada nisu ugledali svjetlo dana. U prave razloge skrivanja njegove, valja reći izvanserijski pikantne privatne biografije, nemoguće je proniknuti, no činjenica je da je njena objava u izdanju 24sata predstavljala senzaciju na hrvatskom knjiškom tržištu.

Tko je bio Pavelić? Kakav je bio njegov odnos prema supruzi, poznatoj kao <strong>„faraonka Mara“</strong>? Kako je izgledao njegov radni dan? Kakvi su bili njegovi planovi sa Nezavisnom Državom Hrvatskom, Židovima, Srbima, Romima i drugim manjinama? Zašto je pulmologu dr Mili Budaku (kojega ne treba miješati s istoimenim književnikom) koji je bio mason, dao vilu u Visokoj ulici? Zašto je Pavelić par dana prije pada NDH odlazio u „galantne posjete“ jednoj dami u Bauerovoj ulici u Zagrebu) Kakav je bio njegov odnos prema ocu i majci a kakav prema djeci? Kako su se njegovi „rasovi“ odnosili prema svome vođi a kako međusobno? Koliko je pušio, kako je pio, od kojih je bolesti bolovao? Udba je otkrila čak i to da je imao najdulje uši koje čovjek može imati i da je bio seksualno nastran.</em></p><p><em>U knjizi su publicirana najzanimljivija svjedočenja <strong>Ante Moškova, Vjekoslava Servatzyja, Ivana Perčevića</strong> i drugih vodećih ljudi Nezavisne Države Hrvatske koji bacaju dodatno svjetlo na sve što se u tim traumatičnim godinama događalo u Hrvatskoj, Zagrebu i Banskim dvorima…</em></p><h2>PODMETNUTA POLICIJSKA LJEPOTICA</h2><p>„U logoru ustaša u Italiji, među ostalim događajima iz života Ante Pavelića, govorilo se o jednom pokušaju od beogradske policije da Pavelića namame preko jedne vrlo lijepe žene, koju su u tu svrhu navodno bili poslali u Italiju. Ova ljepotica da je trebala kloroformirati Pavelića i onda ga uz pomoć drugih koji su bili u blizini odvesti na neko mjesto, ili u samu Jugoslaviju. Isticalo se kod toga glupost beogradske policije, koja ne pozna ni toliko Pavelića da misli da može pasti na lijepak lijepim ženama. Pavelić je navodno odmah prozreo namjeru i stvar je propala. I ovdje nam je Pavelić bio prikazivan, kao vrlo moralan čovjek i uzoran revolucioner.</p><p>Još mi je jedino poznato o ovom pitanju žena i Pavelića da je u obitelji Pavelića za vrijeme emigracije u Italiji bila jedna guvernanta porijeklom Austrijanka i to nekoliko godina. Ista je bila otpuštena još prije povratka iz emigracije, a kasnije je došla u Zagreb, gdje sam je i ja upoznao. Par puta sam je vidio u čekaonici pred uredom Pavelića na Markovom trgu, gdje čeka sa ostalima da bude primljena. U blizini obitelji i Mare, nije uopće zalazila, i znam da je pred jednom osobom izjavila (Slavom Tomljanovićem ili njegovom suprugom) da je Pavelić naredio da joj se nađe stan i da se brine da bude opskrbljena. Istovremeno je izjavila da ona Pavelićki neće pristupiti ("mal piu" – nikad više, ponovila je nekoliko puta) i ako joj je djecu uzgojila i odgajala.</p><p>Nije mi poznat uzrok zašto je ova djevojka bila odalečena iz kruga obitelji. Pavelić se inače uvijek prema ženskom spolu pokazivao umjereno galantan i obazriv. Na jednom večernjem primanju viših oficira i njihovih supruga imao sam prilike vidjeti da je sa svojim načinom ophođenja sve žene znao oduševiti, našavši načina i vremena da sa svakom razgovara.</p><p>Koliko sam vidio tom prilikom, a i u drugim nekim zgodama, znao je brzo osvojiti simpatije kod ženskih, ali ne mogu reći, niti sam mogao zaključiti da su te simpatije bile erotične naravi, ni sa strane žena, ni sa strane Pavelića. Znao je imponirati i ženama i mladim i starijima, kao čovjek", zaključuje Ante Moškov.</p><p>Svojevrsnu potvrdu Moškovljeva svjedočanstva daju i sami istražitelji Udbe iz drugih izvora. U kratkom ekspozeu o Pavelićevu karakteru dotiču se i njegova odnosa prema ženama.</p><p>"Ne smatra se da bi Pavelić imao ženskih pripovijesti i pretpostavlja se da je barem do kraja 1944. godine imao isključivi spolni kontakt sa svojom ženom. Tek pred kraj čulo se pripovijedati da ga se je tijekom 1944 godine viđevalo šetati po Tuškancu i po okolnim šumarcima sa ženom dr. Mile Budaka, njegova ličnog liječnika/nećak političara Budaka/. Ona je rodom iz Omiša, a imala je reputaciju 'elastičnije žene'. Da je s tom Budakicom bilo nešto na stvari govori i sljedeće. Pavelićka je u jesen 1944.godine s djecom i s još nekoliko drugih žena bila evakuirana na Semmering kraj Beča. Na njezin zahtjev bila je u njezinu pratnju dodijeljena i Budakica da je ukloni iz Zagreba. Nakon izvjesnog vremena uspjelo je Budakici pod nekom izlikom povratiti se u Zagreb, ali je kratko vrijeme nakon nje odjurila i Pavelićka u Zagreb, navodno u brizi za "muževo zdravlje". Pavelić je međutim nakon par tjedana uspio ženu ponovno 'evakuirati' ovaj put u Alt-Aussee u Austriji, dok je Budakica ipak ostala u Zagrebu."

Istražiteljima je to tek detalj na koji se pretjerano ne obaziru u opsežnoj slici o karakteru i djelovanju Ante Pavelića. U tom seciranju ulaze u sve detalje, od toga koje je cigarete pušio do brojnih navika i psiholoških karakteristika.