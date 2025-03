Klub DOMiNO-a i Suverenista: Javnost ima pravo znati o deportiranim migrantima

Zastupnici saborskog Kuba DOMiNO-a i Suverenista problematizirali su u srijedu deportaciju ilegalnih migranata u Hrvatsku te prozvali Vladu i Ministarstvo unutarnjih poslova zbog tajenja čarter letova, istaknuvši da javnost ima pravo znati informacije o tim deportacijama.

"Za danas u poslijepodnevnim satima najavljen je jedan čarter let s ilegalnim migrantima iz Hamburga. Tog leta nema u službenim najavama, kao što je već uobičajeno kod nas, no smatramo da hrvatska javnost ima pravo znati o kakvim se letovima radi, ", istaknuo je na konferenciji za medije u Saboru zastupnik Damir Biloglav (DOMiNO), pozvavši se na podatke o deportacijama čarter letovima njemačke nevladine organizacije.

Zanima ga koliko je tih ljudi, tko su oni, zašto su uopće deportirani, kakve veze imaju s našom zemljom, koliko to Hrvatsku košta i koje je krajnje odredište tih ljudi.

"Radi se o izvoru koji je vrlo visoko vjerodostojan jer, kad se uspoređuju podaci za prošlu godinu, od 164 čarter deportacije koje je ta organizacija najavila, samo četiri nisu realizirane", dodao je.

Komentirajući podatak koji je iznio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović o 300 vraćenih migranata u Hrvatsku ove godine, Biloglav napominje da je Njemačka najavila deportaciju čak 16.000 migranata u našu zemlju.

"Očito se pravi podaci skrivaju, što potiče nesigurnost, a mi smo zemlja koja je poznata po sigurnosti. Ta sigurnost je u dobroj mjeri i temelj našeg turizma i ako dopustimo da nam se oduzme još i sigurnost na našim ulicama, onda smo izgubili i zadnji adut", ustvrdio je, te pozvao Vladu i ministra Božinovića da ubuduće svoje građane redovito izvještavaju o tim deportacijama.

"Moramo imati transparentan odnos prema tom pitanju", rekao je.

Njegov stranački kolega Igor Peternel istaknuo je da su posljednje tri, četiri godine upozoravali što će se dogoditi te se sada to i događa.

"Mi razumijemo da je to sada ogroman problem, no on se ne može rješavati tako da se taje ti letovi. Zašto se taje? Ako su to sigurnosni problemi, još gore. Ako nisu, nego su samo politički problemi vezani uz rejting vladajućih, i to je strašno. Kako god to shvaćali, to je politički neprofesionalno, nemoralno i bezobrazno", naglasio je.