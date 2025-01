Klub se oprostio od mladića koji je poginuo u teškoj nesreći na magistrali: 'Neopisiva tuga...'

Teška prometna nesreća u kojoj su poginula dvojica mladića iz Novog Vinodolskog šokirala je u ponedjeljak ujutro mještane. Doznajemo kako su poginuli mladići D.M. (26) i N.P. (23)

Auto se sudario s kombijem na Jadranskoj magistrali kod Zagore. Okolnosti i uzroci nesreće još uvijek se rasvjetljavaju, no prve informacije govore da je do teškog sudara došlo između kombija marke Volkswagen i Renault Clija riječkih registarskih oznaka.

To je za sad jedina službena informacija, no svjedoci nesreće pričaju da je do nesreće došlo prilikom pretjecanja kombija, kojim su se dva mladića u dobi od 23 i 26 godina ranom zorom vozila na posao.

Inače, 23-godišnji mladić je bio nogometaš trećeligaša Vinodola, a poginuo je samo osam dana prije rođendana. Peričić je u mlađim uzrastima bio je igrač riječkog Orijenta, a klub se na društvenim mrežama oprostio od njega.

- Počivaj u miru! S neopisivom tugom u srcu danas te se prisjećamo i izražavao najdublju sućut tvojoj, ali i obitelji tvoga suputnika. U mislima smo s vama, ovo je nemjerljivi gubitak za vas, ali i za cijelu našu zajednicu. Tvoj crveno-bijeli klub te neće zaboraviti - napisali su iz riječkog drugoligaša Orijenta.