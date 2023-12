'Knego je pucao odozgo prema dolje i to kontrolirano. Držao je pištolj iznad Sabljine glave...'

Nismo krivi, rekli su Kristijan Knego (37), kojega terete da je 22. travnja 2023. oko 4.39 sati u noćnom klubu Ritz u Zagrebu ubio Tomislava Sablju, i Dorian Mraković (26), koji je optužen da mu je pomogao u ubojstvu.

Nakon što je sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu, gdje im je jučer počelo suđenje, odbilo prijedlog Knegine obrane za isključenjem javnosti, sud je počeo s čitanjem svih materijalnih dokaza i iskaza svjedoka u spisu.

Uglavnom je riječ o zaštitarima, redarima i konobarima koji su kritične večeri radili u Ritzu. Njihovi iskazi uglavnom su slični, dio ih je primijetio Sablju kako je agresivan i radi probleme, no mnogi nisu znali o kome je riječ niti su ga poznavali. Većina je čula hice, no uglavnom nisu vidjeli trenutak pucnjave. Većina se nalazila dalje od mjesta događaja, a navode i da je za stolom kraj gazdina separea, gdje se nalazio Sabljo s društvom, bilo jako mračno. Bilo je gotovo nemoguće čuti tko što govori zbog glasne muzike u klubu.

- Čuo sam pucnjeve, no prvo sam pomislio da netko buši balone kojih je bilo u klubu. Tek kad sam vidio tijelo kako leži na tlu shvatio sam što se dogodilo - govorili su Miško Ć., Aleksandar M., Matej C., Toni Š. i Denis S.

Aleksandar M. je Sablji tražio puls, a voditelj kluba Luka O. zvao je Hitnu i policiju. Dok je zvao, od šoka je počeo mucati na telefon. Prisjetio se da su tamo odmah došla tri policajca u civilu, koje je i ranije znao viđati kao goste kluba, a čim su se pojavili uniformirani policajci, Knego je rekao da je on pucao.

Suvlasnik Ritza, Mario Gavrić, rekao je kako je to prvi put da je netko u njegov klub donio pištolj što smatra potpuno neprimjerenim te mu je žao što nije i ranije postavio detektor metala.

Konobar Marko B. najviše je bio zabrinut oko svog brata, koji je također konobario u Ritzu.

- Poznavao sam Sablju iz drugih klubova u kojima sam radio. Vidio sam da su bili pijani, vjerojatno i drogirani. Rekao sam bratu da mu ništa ne naplati jer Sablju uvijek časte, a zna i sam uzeti piće - govorio je Marko.

Prije pucnjave njegov brat otišao je po maramice do šanka i vidio Knegu kako puca u Sablju.

- Pucao je odozgo prema dolje tako da je držao pištolj iznad Sabljine glave. Pucao mu je u predio ključne kosti, i to odozgo - rekao je i zaključio da su pucnjevi bili "kontrolirani".

Alen Đulsić radio je na crno kao redar. Te večeri kolega Josip mu je poslao poruku na WhatsApp: "Brate, ovaj debil ima pištolj, pokazao mi je pištolj", misleći na Sablju. Alen mu na to odgovara: "Pusti brate, on je pas koji laje, a ne grize". Čuo je Sablju kako viče prijatelju: "Daj mi, daj mi", a potom i Knegu koji mu govori: "Ne diži to".

Nakon pročitanih iskaza svih svjedoka tužiteljstvo je zatražilo rok od sedam dana za usklađivanje činjeničnog opisa iako od potvrđivanja optužnice nijedan novi dokaz nije izveden, a sud je po službenoj dužnosti odlučio na raspravu pozvati vještakinju sudske medicine kako bi razjasnio određene nejasnoće.