Knin pomirbe: 'Ovo je povijesni trenutak zbog pruženih ruku Srbima u Hrvatskoj, ali i Srbiji'

Prvi put je govorio na proslavi i Ante Gotovina, a umirovljeni general koji uživa veliku popularnost također je govorio na tragu svojih poruka da je rat gotov i da se treba okrenuti budućnosti

<p>Tijekom proslave 25. godišnjice Oluje, vojna i redovna policija nisu dopustili ulazak na glavni kninski trg dijelu branitelja koji su nosili majice s oznakama postrojbi HOS-a koje u amblemu imaju ustaški pozdrav “Za dom spremni”. </p><p>Oni su na trg došli kasnije, a predvodio ih je Marko Skejo, bivši ratni zapovjednik bojne HOS-a “Rafael Boban”. Izvikivali su “Za dom spremni”. </p><p>I to je bio jedini “incident” u prijepodnevnoj proslavi najveće pobjede Hrvatske vojske kojom su okončani rat, oslobođen Knin te stvoreni preduvjeti za mirnu reintegraciju Vukovara i cijelog Podunavlja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>U svim govorima visokih dužnosnika prevladavali su pomirljivi tonovi, nije bilo ni sukoba predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong> i premijera <strong>Andreja Plenković</strong>a. Prvi put je na proslavi Oluje bio jedan predstavnik SDSS-a, stranke koja predstavlja srpsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj. <strong>Boris Milošević</strong> nije doživio zvižduke, kao ni Zoran Milanović, koji je zadnji put govorio u Kninu kao premijer i bio izviždan od dijela branitelja. </p><p>Prvi put je govorio na proslavi i <strong>Ante Gotovina</strong>, a umirovljeni general koji uživa veliku popularnost također je govorio na tragu svojih poruka da je rat gotov i da se treba okrenuti budućnosti. Rekao je da je sad vrijeme za izgradnju pravedne države, a da to možemo zajedno i da svi u državi budu jednaki.</p><p>Najjače je, pak, odjeknula poruka premijera Andreja Plenkovića, koji je prvi čelnik Vlade koji je na proslavi Oluje u Kninu otvoreno izrazio žaljenje i za zločinima koje su napravile hrvatske snage nad srpskim civilima.</p><p>Milanović je također priznao da su se “dogodile greške” nakon Oluje. Tako su svi zajednički pokušali osigurati manje netrpeljivosti, više tolerancije i razumijevanja između Hrvata i srpske nacionalne manjine. </p><p>No zbog toga su doživjeli i kritike. I to ne samo iz Srbije, u kojoj <strong>Aleksandar Vučić</strong> i dalje tvrdi da je Oluja etničko čišćenje, iako je ta teza potpuno pala na suđenjima generalima Gotovini, Markaču i Čermaku u Haagu.</p><p><strong>Miroslav Škoro</strong> i Domovinski pokret nisu sudjelovali na službenoj proslavi, ali su stigli u Knin i zapalili svijeće.</p><p>- Domovinski pokret nikad neće pristati na izjednačavanje žrtve i agresora - poručio je Škoro.</p><p>On smatra da se događa loša politička poruka zbog trgovine Andreja Plenkovića i <strong>Milorada Pupovca</strong> te da su u Kninu trebali biti oni koji su se borili za njega, a njima je onemogućen pristup (postrojbe HOS-a, op.a.)</p><p>Analitičar <strong>Krešimir Macan</strong> je, pak, ocijenio govore i trenutak “povijesnim” zbog pruženih ruku Srbima u Hrvatskoj, ali i Srbiji, u čemu su sudjelovali svi.</p><p>- Sad ove jake poruke moraju pratiti i djela s obje strane. Jer iskorak s jedne strane traži iskorak i s druge strane. Prvo područje bi mogli biti nestali i obnova struje u zabitim krajevima - kaže Macan. </p><p>U Kninu je danas prijepodne bilo živo, ali nije bilo ljudi kao prošlih godina, dijelom i zbog ograničenja zbog korona virusa. Ipak, parking u širem centru je bilo jako teško naći. </p><p>U Knin je iz Miljevaca dopješačio i Zvonimir, a na leđima je nosio veliki drveni križ. Ne zna ni sam koliko je težak. Mi smo ga probali s obje ruke podići i nismo uspjeli. Zvonimir kaže da je hodočastio diljem Hrvatske te da je na tom putu upoznao dobrotu i radost.</p><p>- Kad gledaš televiziju, rekao bi da je sve oko nas crno, negativno. Ali kad izađeš hodočastiti među ljude, vidiš koja je to dobrota. Posramili su me. Oni koji nemaju, najviše su mi davali. A Srbi? Srbi su bili najgostoljubljiviji - kaže Zvonimir.</p>