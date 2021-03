Nastavlja se politički sukob oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Uvrede i prozivke postale su dio javnog žargona, a čini se kako nitko od aktera trenutačno ne može suspregnuti ego i spustiti loptu. Ideja o opozivu predsjednika države samo je pucanj u prazno, jer je svima jasno da vladajuća većina za tu avanturu ne može skupiti 101 zastupničku ruku.

No Milanović je svjestan da će Plenković imati dovoljno zastupnika na svojoj strani kako bi spriječio izbor Zlate Đurđević u Saboru, koju predsjednik države želi na čelu Vrhovnog suda. Bespoštedni rat počeo je nakon što je Milanović predložio Saboru svoju kandidatkinju, koja se prethodno nije javila na javni poziv, kako je to propisano zakonom. Plenković je odbija, jer se u cijelom ovom procesu diskvalificirala.

Iako premijer smatra da bi se Zoran Milanović trebao ispričati Miloradu Pupovcu i cijelom narodu, čelnik SDSS-a poručio je kako ne treba ispriku od predsjednika države, nego samo traži odgovornost. Danas je bio peti dan verbalnog rata između Plenkovića, Pupovca i Milanovića

• Pupovac: Ovo je vrsta vulgarnosti, trampizma u hrvatskoj politici, to je razarajući jezik. Predsjednik mora biti čuvar institucija, čak i onda kad se ne slaže s time. Ne trebamo Čarugu reformatora, trebamo čovjeka s idejom, a ne s grubim riječima. Agresivnost nije stil. Čovjeka poštujem i pomogao sam mu da postane predsjednik, a nakon toga doživljavam ponižavanja i poruke od najcrnjih fašista u Hrvatskoj koji bi me likvidirali, a koji su sad s njim.

• Plenković: Milanovićeve objave su talog društvenih mreža. Ono što on piše je govor mržnje. Bit ću sasvim eksplicitan, on je praktički nacrtao metu na zastupnika Pupovca.

Na opaske čelnika SDSS-a o najcrnjim fašistima koji sad stoje uz Milanovića, ali i na poruke premijera Plenkovića, predsjednik države nije ostao dužan.

• Milanović: Imam puno veće iskustvo nego neki šmokljani. Posebno su mi omiljeni ljudi koji su drama queens i glume žrtve. Nisu ljudi u crnim košuljama urlali ispred Pupovčeve kuće, nego ispred moje. Milorad Pupovac je zaštićeniji od pandi u zoološkom vrtu. Cilj te manipulacije je pokušaj da zaštiti sebe i meni pokuša napakirati prijetnju. Sad kao malo jaganjce želi da ovo što prije prestane.

• Plenković: Ovo su čak prijetnje, optužbe za političku korupciju, razbojništvo, zločinačku organizaciju. Izašao je u cijelosti iz okvira normalnog ponašanja predsjednika RH. To nije stil ni bezobrazluk. Ne znam zašto je krenuo u ovo sve. On je teško pravno i politički poražen u krivoj proceduri koju je ničim izazvan započeo predlaganjem predsjednice Vrhovnog suda. Ako nastavi tim putem, u Saboru će biti ponovno politički ponižen i poražen. Nije mi jasno što radi. Bilo bi bolje da kaže profesorici Đurđević tko je bio njegov prvi izbor.

• Milanović: On špijunira. Odakle bi on mogao znati tko su moji kandidati. To samo Orsat Miljenić može znati. Ne zna ni moja žena. Znači, on je špijunčina. On je bio moj prvi izbor da ga se makne s mjesta premijera. Plenković je terminalno nesposoban. On je opća štetočina. Ljudi nauče, ali on sporo uči. Ili je lijen ili nešto drugo. Između prljav, ružan i zao, ja biram biti Wild One, Marlon Brando, niste mi ostavili izbora.

U obračunu s premijerom Milanović nije propustio podsjetiti kako je Plenković taj koji je saborske zastupnike nazivao panjevima i smećem, ali se i išao tući s njima. Ustvrdio je zatim i kako je Plenković “doveden od strane Milijana Brkića bez ikakvog iskustva”.

• Plenković: Mislim da se Milanović sad ponaša kao iskompleksirani ljubomorni lažljivac. To jedino mogu zaključiti nakon ovih laži. Što se tiče njegova prvog izbora, nema špijuniranja, ima uredan poziv jako stručne i kompetentne osobe koja bi se uključila da se poštovala procedura. On ide na to da napravi štetu Zlati Đurđević. Postoje kulturni i ozbiljni ljudi koji žele dobro hrvatskom pravosuđu i koji bi dobili podršku većine u roku od pet minuta. Nasuprotno od ovoga što on izgovara, od laži i difamacija.

Može li Plenković nakon svega sjesti i razgovarati s Milanovićem?

- Ovaj stil dolazi isključivo s njegove strane i kad bude takvih napada, bit će i odgovora. Da ne bi mislio da će mene impresionirati kao što imam dojam da zašute svi na koje se obrecne samo ako ga krivo pogledaju. To neće ići. Koliko je bio nesposoban kao premijer i kakav neradnik o tome se pričaju priče - rekao je.