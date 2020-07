Koalicija se raspala već prvog dana u Saboru: Zurovec ostavio Orešković i Puljak na cjedilu

Iako su u izbornoj noći zastupnici koalicije centra Stranka s imenom i prezimenom-Pametno-Fokus tvrdili kako su sretni što će imati svoj Klub zastupnika, on se raspao već prvi dan Sabora

<p>Već na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora u srijedu došlo je do razilaženja jedne predizborne koalicije jer je zastupnik <strong>Dario Zurovec</strong> iz Fokusa odbio ići u zajednički klub s kolegicama iz Stranke s imenom i prezimenom i stranke Pametno, no, one su do kluba došle uz pomoć GLAS-a.</p><p>Premda se očekivalo da će Zurovec oformiti zastupnički klub s predizbornim partnericama <strong>Dalijom Orešković</strong> i <strong>Marijanom Puljak</strong> on je to odbio jer, kako je kazao novinarima, ne želi biti pripadnik nijednog saborskog kluba.</p><p>- Želim i dalje biti u oporbi i nastavit ću se i dalje zalagati za vrijednosti i obećanja koje sam dao poput zahtjeva za smanjenjem poreza - kazao je Zurovec.</p><p>Orešković i Puljak su tako ostale bez kluba koji u Saboru omogućuje šire područje djelovanja, ali im se potom pridružila čelnica GLAS-a<strong> Anka Mrak Taritaš</strong>, koja je jedina iz te stranke ušla u Sabor, a kazala nam je da je imala ponude iz nekoliko klubova, ali nije htjela naprečac odlučivati.</p><p>- Bila sam spremna raditi i izvan kluba dok ne vidim kako će se stvari razvijati, zvali su me i iz SDP-a, ali ja nisam socijaldemokrat nego pripadam centru. Zvala me Puljak, razgovarale smo i dogovorile se oko kluba - pojasnila je.</p><p>Predsjednica tog kluba tri centrističke stranke bit će <strong>Marijana Puljak</strong> koja je novinarima popodne kratko poručila:</p><p>- Formirali smo klub s GLAS-om. Fokus je dobrodošao, može se pridružiti i kasnije.</p><p>Inače, kako se neslužbeno doznaje, predizborni trojac razišao se zbog 'tri jaka ega i međusobnih razlika'. Može se čuti da je Zurovca, gradonačelnika Svete Nedelje, navodno pokušao vrbovati HDZ, jer je on i ranije bio u toj stranci. U HDZ je ušao s 18 godina, a tu je stranku je napustio 2015. godine u vrijeme Tomislava Karamarka.</p>