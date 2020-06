Koaliraju svi sa svima, pljušte uvrede, ispisuju se iz stranaka

Dok je ljevica više manje okupljena oko Restart koalicije, a u Zagrebu ima lokalne predstavnike Možemo, desnica je podijeljena u tri jaka tabora

<p>Liberalne stranke centra uspjele su se ipak nakon teških pregovora ujediniti u koaliciju. A nakon žestoke unutarstranačke bitke u ožujku, Plenković i njegovi oponenti odlučili su staviti glave zajedno u HDZ-u stisnuti udarom s desna <strong>Miroslava Škore</strong> i Mosta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>U HDZ-u su se tako lomila koplja do zadnjeg trenutka jučer popodne kakva točno mjesta ponuditi <strong>Miri Kovaču i Stevi Culeju.</strong> A puno je lakše donesena odluka da na izbornim listama ipak budu i bivši ministar turizma <strong>Anton Kliman i Davor Ivo Stier.</strong> Nije toliko iznenađenje da je Plenković ponudio ruku pomirenja Stieru, s kojim ga je vezalo dugogodišnje prijateljstvo. Ali jest da je na listi ipak završio Miro Kovač, koji je bio protukandidat Plenkoviću i žestoko je kritizirao njegovu politiku. Kovač će biti na listi 6. izborne jedinice i to na zadnjem, 14. mjestu.</p><p>Stevo Culej je pak u prvom krugu predsjedničkih izbora podržao Škoru i zbog nacionalističkih ekscesa mu Plenkovićev HDZ i nije sklon. No i on će na listu. Također na 14. mjesto, ali u 5. izbornoj jedinici. Plenković je očito shvatio da, ako se odrekne tih ljudi, gubi i glasove dobrog dijela desno orijentiranih birača.</p><p>- Prijašnji članovi su izbacivali svoje protukandidate, a on to ne želi - kaže jedan sugovornik.</p><p>Na listama sigurno neće biti nekad najmoćnijeg HDZ-ova čovjeka iz sjene: Milijana Brkića. Niti ga želi Plenković niti ga je itko kandidirao niti je pokazao interes.</p><p>HDZ se boji gubitka u 9. izbornoj jedinici, koja im je bila utvrda svih godina. Tu će ići Božidar Kalmeta, a kako je sinoć potvrdio i sam Plenković, i Kalmeta će na zadnje mjesto. Navodno će u HDZ-u pregovarati i za tihu podršku bivšeg člana i župana Darka Milinovića. Ljudi oko njega kažu da će dobro odvagnuti koga će podržati.</p><p>Dok je ljevica više manje okupljena oko Restart koalicije, a u Zagrebu ima lokalne predstavnike Možemo, desnica je podijeljena u tri jaka tabora, jedino je liberalni centar bio razasut. Do jučer. Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus uspjeli su sklopiti koaliciju. Njihov program je smanjenje općina i gradova, manji porezi, jača digitalizacija, manja i učinkovitija javna uprava te učinkovitije pravosuđe.</p><p>Kažu da su za građane koji izbjegavaju biti svrstani lijevo ili desno..</p><p>- Ujedinili smo snage oko programa i dobrih rješenja za Hrvatsku. Udružili smo snage protiv lopovluka HDZ-a i kukavičluka SDP-a - rekla je <strong>Dalija Orešković.</strong></p><p>Fokus vodi Davor Nađi, uspješni dogradonačelnik Sv. Nedelje, a Pametno bračni par Marijana i Ivica Puljak. Ali to udruživanje nije prošlo bez lomova. Gradonačelnik Knina Marko Jelić i još pet lokalnih čelnika napustili su Stranku s imenom i prezimenom. I zagrebačka Nezavisna lista je raskinula koaliciju s tom strankom.</p><p>Nije bez lomova prošlo ni u Konzervativnoj stranci koju je napustila dubrovačka predsjednica te je raspušten cijeli ogranak. Nezadovoljni su što je <strong>Ruža Tomašić</strong> prva na listi Domovinskog pokreta, a uopće neće ići u Sabor, nego je dogovorila da umjesto nje ide suradnik <strong>Marko Milanović Litre</strong>. Smatraju to klijentelizmom i otišli su iz stranke.</p><p>U Restart koaliciji popucale su niti između Bernardića i tajnika Nikše Vukasa s jedne, te nezadovoljnih veterana s druge strane. <strong>Ranko Ostojić</strong> je odbio biti na listi u Dalmaciji jer središnjica nije uvrstila neke zaslužne članove. U subotu je govorio o čuvanju obraza, a dan kasnije je žestoko opleo po Vukasu..</p><p>- Dajte svoj glas SDP-ovom kandidatu! Nikad nije bio niti na jednim izborima, ni za gradsku četvrt! Ali baš zato podržite ovog kandidata! Koordinatora! Ne tolerira fizičko, ali u verbalnom nasilju je prvak! Svako tko lajka dobit će besplatan posjet “Krašogradu” - napisao je gnjevni Ostojić. </p><p> </p>