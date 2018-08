Kobna igra: Brat umro, sestru pokušavaju spasiti u Zagrebu

Djevojčica (12) životno je ugrožena. Bila je u našoj bolnici, ali smo je prebacili u Zagreb jer su tamo najveći stručnjaci za opekline, rekli su u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Njezin brat (15), koji je kao i ona ozlijeđen strujnim udarom na željezničkoj pruzi u mjestu Stijene kraj Čapljine, nažalost je preminuo u mostarskoj bolnici. Potvrdila nam je to policija u Čapljini. Djeca su državljani Kanade, a navodno ih je strujni udar pogodio prilikom igre oko vagona. Kako su priopćili iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, u nedjelju oko 19.05 sati Policijskoj postaji Čapljina prijavljeno je kako je na dijelu željezničke pruge, u mjestu Stijene, došlo do strujnog udara nad dvoje maloljetne djece. Rekli su da su zadobili ozljede neutvrđenoga stupnja te su, poslije pružene liječničke pomoći u Domu zdravlja Čapljina, vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni u Sveučilišnu bolnicu Mostar. Dječak je tamo preminuo nakon što su ga pokušali reanimirati. Djevojčicu su smjestili na Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, a onda su je u ponedjeljak vozilom Hitne pomoći prebacili u Zagreb. U Klinici za dječje bolesti Zagreb jučer su nam rekli da oni djevojčicu nisu zaprimili, a u KBC-u Zagreb do zaključenja broja nisu odgovorili na upit koji smo im poslali.

Inače, zagrebački su liječnici među najvećim stručnjacima u svijetu kad je riječ o opeklinama. Brinu za djecu iz cijele Hrvatske, a čest je slučaj da im dolaze i najteži slučajevi iz regije.

Podsjetimo, Anja Novković (14) preživjela je 2017. godine strujni udar od 25.000 volti penjući se na vagon na Zapadnom kolodvoru u Zagrebu. U bolnici je provela osam mjeseci. Dječak (13) teško je stradao 2011. godine od strujnog udara na Željezničkom kolodvoru u Karlovcu. I njega je stresla struja od 25.000 volti. Čudom je preživio. Zadobio je teške tjelesne ozljede te bio u karlovačkoj Općoj bolnici.