Kobna rampa trajekta Lastovo sinoć se podigla sama. Zašto je pala i usmrtila trojicu radnika?

Od malo iza 15 sati, kad su smrtno stradala trojica mornara trajekta Lastovo, pa sve do otprilike 22 sata sinoć rampa broda bila je spuštena, a tijela dvojice smrtno stradalih bila su zarobljena ispod. Treće tijelo bilo je pored rampe prekriveno plahtom. No onda su rampu uspjeli nekako podići bez pomoći dizalice, javlja Slobodna Dalmacija, prema svemu sudeći je proradio njen mehanizam. Tek će istraga pokazati što se točno dogodilo, kako se deset tona teška rampa srušila na vođu stroja i dva kormilara te još jednog člana posade kojeg su uspjeli spasiti.

On je helikopterom odmah prebačen u bolnicu i stabilno je.

- To je bilo nešto strašno. Udarac rampe o tlo je bio toliko jak i glasan da smo mislili da je brod udario rivu. Onda je jedan čovjek skočio u more ne bi li spasio ozlijeđenog, ubrzo su došli vatrogasci koji su ga izvukli na kopno. Onda smo vidjeli drugog čovjeka kako izbezumljeno trči i urliče po rivi zapomažući. Kasnije je dugo sjedio nijem na klupici držeći se za glavu. Svi su bili u apsolutnom šoku. Zaista strašno. Cijeli Lošinj je u šoku, čak mi je i jedan vatrogasac rekao da ovakvu tragediju ne pamti - rekao je sinoć mještanin Lošinja za 24sata.

Rekao je kako se priča da su mornari netom prije ukrcaja automobila pregledavali nešto na rampi kada se ona najednom srušila i pala na nesretne pomorce.

Do kasnih noćnih sati obavljao se očevid na rivi u Malom Lošinju, u posao se uključuju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN). Trajekt Lastovo izgrađen je davne 1969. godine u japanskoj tvrtki Kurushima Dock.Co. Ltd. pod imenom Ishzuchi, u flotu Jadrolinije kao devetogodišnjak ulazi 1978. godine - najprije kao Partizanka, no već iste godine mijenja ime u Lastovo I, da bi 1998. godine dobio svoj današnji naziv.

Dugačak je 72,7, širok 13,6 metara i kapacitet mu je tek pedesetak osobnih vozila s petstotinjak putnika u ukupno tri salona.

Trajekt Lastovo imao je 1993. veliku nesreću zbog koje je umalo završio u rezalištu - 1993. godine na brodu je izbio veliki požar u strojarnici. Bilo je to 15. kolovoza, također na vrhuncu turističke sezone i morali su hitno pristati, evakuirati putnike i posadu. Oštećenja su bila velika, ali Jadrolinija je brod spasila i vratila u službu.