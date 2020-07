Kobni skok: Teško ozlijeđeni tinejdžer (15) s Bačvica je na resipiratoru i u induciranoj komi

Tinejdžer koji je u nedjelju teško ozlijeđen nakon kobnog skoka u more na splitskim Bačvicama je na respiratoru i u induciranoj komi, a kako doznajemo, njegovo stanje je stabilno.

<p>Nedaleko noćnog kluba na plaži na Bačvicama, 15-godišnjak je skočio na glavu s betonskog platoa te je teško ozlijedio vratnu kralježnicu. Liječnici nerado daju bilo kakve prognoze u ovakvim slučajevima, ali nadaju se da će njegov mladi organizam 'izvući' ono najbolje.</p><p>Nažalost, u ovakvim situacijama loma vratnog kralješka nije isključena ni mogućnost blaže ili teže paralize no dok se pacijent ne probudi iz kome i postane kontaktibilan, teško je razgovarati o ishodu liječenja. Kako smo ranije pisali, tinejdžer iz mjesta u okolici Splita u nedjelju oko 15 sati sa svojom ekipom došao je na plažu.</p><p>Tragičan događaj odvio se dva sata kasnije kada je 15-godišnjak, unatoč negodovanju prijatelja i upozorenja da je preplitko, odlučio skočiti na glavu na mjestu gdje je more dubine od metra do najviše metra i pol. Prilikom zarona udario u dno i ostao bez svijesti. Muškarac koji se našao u blizini vidio je što se dogodilo, ostao je pribran i odmah priskočio u pomoć okrenuvši ga kako ne bi nagutao mora. Dječak je u nedjelju navečer hitno operiran u splitskoj bolnici.</p>