Koča Popović: Prgavi nadrealist koji je uživao ismijavajući Titov komunizam, a volio samog Tita

U tekstu “Sudbinski trenutak kod Waterlooa” Stefan Zweig opisuje kako je niz slučajnih “sitnica” riješio ishod te, najvažnije bitke 19. stoljeća. Napoleonov general Gruchy, solidan i poslušan časnik, lišen vlastite inicijative, u odsudnom je momentu trebao dovesti pomoć Bonaparteu, no za to nije dobio naredbu - i nije to učinio. Razmišljao je jednu jedinu sekundu, “a ona odlučuje, ta jedna sekunda u seljačkoj kući u Wahlheimu; odlučuje o cijelom devetnaestom stoljeću, i ona visi na usnama - besmrtnost - jednog zaista čestitog, ali banalnog čovjeka...”