<p>Članovi ekstremno desničarske grupe poznate pod imenom Proud Boys ozlijeđeni su u napadu nožem u Washingtonu, javljaju tamošnji mediji. Navodi se da je jedna od žrtava Enrique Tarrio, predsjednik skupine. Navodno je i aktivistica Bevelyn Beatty izbodena nožem.</p><p>Policijska uprava DC-a potvrdila je da se napad dogodio na 700. bloku 14. ulice na sjeverozapadu glavnog grada SAD-a.</p><p>Prema riječima Davida Lee Matthewsa iz Fox-a 5 i Toma Lyncha iz NBC-a, <strong>sve četiri žrtve</strong> (tri muškarca i jedna žena) članovi su Ponosnih dječaka.</p><p>Trenutno se liječe zbog ozljeda koje nisu opasne po život.</p><p>Policija je priopćila da traga za trojicom osumnjičenih: dva crna muškarca u potpuno crnoj odjeći i crnkinja u crnoj trenirci s bijelim prugama i tamno sivom kaputu naoružanom nožem.</p><p>Snimka koja navodno prikazuje prepirku koja je dovela do napada objavljena je na društvenim mrežama. Isječci su objavljeni i na kanalima povezanim s Ponosnim dječacima u aplikaciji za šifrirane poruke Telegram.</p><p>- Pomagali smo nekom tipu kojeg su izbola dva crna muškarca i jedna žena. Bevelyn je izbodena, kao i dva Ponosna dječaka i momak kojeg su napadali. Izrezali su me, ali nije ozbiljno. Hodali smo do naših automobila - izjavio je Tarrio za Gateway Pundit.</p><p>Pristalice ponosnih dječaka viđene su ranije tijekom noći kako piju u Harry's Baru u 11. ulici, nedaleko od Bijele kuće.</p><p>Inače, stotine pristaša Donalda Trumpa i Joea Bidena, kao i demonstranti organizacije Black Lives Matter i lijevi prosvjednici, okupili su se na ulicama Washingtona kako su rezultati dolazili.</p><p>Iako su protivnički skupovi bili uglavnom mirni, u sukobima su uhićene najmanje tri osobe. Jedna je osoba uhićena jer se opirala uhićenju, dok su dvije osobe uhićene na 16. i I. ulici NW zbog napada.</p><p>Čovjek koji je na prosvjedničke parole 'Crni životi su bitni' odgovorio rečenicom 'Svi životi su bitni' navodno je pogođen palicom.</p>