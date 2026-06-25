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NEVJEROJATNO

ŠOK SNIMKA Prepriječio put ZET-ovom autobusu, napao je vozača pa završio na podu!

Piše Luka Safundžić,
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ŠOK SNIMKA Prepriječio put ZET-ovom autobusu, napao je vozača pa završio na podu!
Foto: Čitatelj 24sata

Policija nam je potvrdila kako ima informacija o nesreći, a nakon kojeg je došlo do sukoba kojeg istražuju...

U srijedu u popodnevnim satima došlo je do prometne nesreće na Selskoj, a u kojoj su sudjelovali osobni automobil i ZET-ov autobus. Iz policije su nam potvrdili kako imaju informacija o nesreći, a iz ZET-a su nam kratko rekli da su se autobus i automobil okrznuli. No nakon toga izbio je kaos. Kako se vidi na snimci, u sukobu više ljudi jedan stariji gospodin završio je na podu nakon što ga je drugi muškarac odgnurnuo. Čitatelj koji je sve snimio rekao nam je kako je na podu završio vozač automobila.

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Tučnjava nakon sudara ZET-a i automobila VIDEO
Tučnjava nakon sudara ZET-a i automobila | Video: čitatelj/24sata

Iz ZET-a su nam rekli kako je vozač osobnog automobila prepriječio put autobusu i verbalno napao vozača.  Čitatelj tvrdi kako je vozač ZET-a verbalno napao vozača auta, a drugi muškarac ga je odgurnuo.

- Pozvana je policija, a vozač se udaljio s mjesta događaja - rekli su nam iz ZET-a.

S druge strane, iz policije su nam rekli kako vezano za sukob utvrđuju sve okolnosti sukoba. 

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Komentari 3
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