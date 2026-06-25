VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli

Strahote u Venezueli. Privremena predsjednica Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi potres bio je magnitude 7.2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7.5 stupnjeva po Richteru.

Spasilačke službe na terenu utrkuju se s vremenom i pretražuju ruševine nekoliko srušenih višestambenih zgrada u potrazi za preživjelima. Glavna međunarodna zračna luka u Venezueli potpuno je zatvorena za promet zbog teških oštećenja na infrastrukturi koje su uzrokovali uzastopni udari.

Situaciju je dodatno pogoršala činjenica da se u Venezueli slavio nacionalni praznik. Potresi su zemlju pogodili u 18:04 po lokalnom vremenu, što znači da je u trenutku udara velika većina građana bila u svojim domovima sa svojim obiteljima.

Očevici su opisali strah dok su zgrade oko njih pucale i tresle se, a ljudi vrišteći bježali na ulice. Ispred trgovačkog centra u Caracasu ljudi su bili u šoku.

Footage seen from inside a building as the 7.5 magnitude earthquake struck in Venezuela. Severe damage has been reported across Northern Venezuela, as numerous reports of injuries have also been reported. pic.twitter.com/E2IohOsJAU — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026

"Stepenice su se odvojile, cijeli zid je napuknuo. Stvari su padale sa stropa. Bilo je strašno", rekla je za AFP 54-godišnja bankovna službenica Odalis Escalona.

"Čekali smo da prođe, a onda smo potrčali niz pokretne stepenice", rekla je 52-godišnja Zenia Gonzalez, koja je tješila uplakanu tinejdžericu. "Morali smo čekati jer se previše treslo. Trajalo je dugo", dodala je. Čuli su se panični vrisci dok su ljudi bježali iz zgrade.

U blizini je i stanovnica La Castellane Maria Romero u žurbi pobjegla iz svog stana. "Jako se treslo i zvučalo je kao duboka tutnjava", rekla je 48-godišnja inženjerka.

🚨 New terrifying video shows structures collapsing all around in Caracas, Venezuela. #terremoto pic.twitter.com/gn05DxsTCm — Luke Brenner (@TheLukeReport) June 24, 2026

Predsjednica Rodríguez izrazila je sućut žrtvama i njihovim obiteljima, no u svom prvom obraćanju javnosti nije precizirala točan broj poginulih. Američki geološki institut (USGS) već je izdao dramatično upozorenje, navodeći da se očekuje iznimno velik broj ljudskih žrtava i golema materijalna šteta te da je "katastrofa po svemu sudeći širokih razmjera".