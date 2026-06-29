Kod Čakovca auto naletio na dvojicu pješaka: Jednog helikopterom prevezli u Zagreb

Prometna nesreća dogodila se oko 17,45 sati na području Općine Nedelišće, na biciklističkoj stazi prije mosta na rijeci Dravi u smjeru Varaždina. Prema dosad prikupljenim informacijama, vozačica osobnog vozila sa stražnje je strane naletjela na dvojicu pješakac, izvijestila je Policijska uprava međimurska.

Na mjesto događaja upućene su žurne službe koje su ozlijeđenima pružile pomoć, a zbog težine ozljeda za jednog od njih angažirana je i helikopterska hitna medicinska služba.

Policijski službenici provode očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nastanka prometne nesreće.