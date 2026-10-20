Kod Dubrovnika udario sina jer je vidio da puši marihuanu. Dobio je 500 eura kazne

Općinski sud u Dubrovniku kaznio je 45-godišnjeg A. M. s 500 eura jer je u kolovozu 2024. na igralištu u Mokošici ošamario sina. Za udarac sinu prijatelja sud ga je oslobodio. Otac je te večeri ondje zatekao sina i dvojicu njegovih prijatelja te posumnjao da puše marihuanu. Pozvao ih je k sebi i pitao je li to istina, no nakon što nisu odgovorili, ošamario je sina i jednog od mladića, piše Jutarnji list.

Drugi mladić prijavio je događaj na nagovor svojeg oca, nakon čega je policija protiv A. M. podnijela prijavu. Udarac sinu teretio se kao nasilje u obitelji, a udarac njegovu prijatelju kao prekršaj protiv javnog reda i mira. Sud je zaključio da policija nije dovoljno konkretno opisala okolnosti koje bi udarcu dale obilježja narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo dovoljno navesti da je mladića ošamario i pozvati se na zakonsku odredbu, već je trebalo objasniti i okolnosti događaja.

- U jednom trenutku zamahnuo sam rukom i udario sina po obrazu, isto kao i tog prijatelja, više kao odgojnu mjeru jer nisam znao kako reagirati u tom trenutku. Smatrao sam da njihovo ponašanje nije u redu - rekao je A. M. na sudu.

A. M. je na sudu rekao da je na igralište stigao oko 22.30 sati, dok se ondje održavao nogometni turnir. Tvrdio je da je sina i njegova prijatelja vidio kako puše marihuanu, a potom je počeo vikati na njih. Dodao je da je turnir već završio i da je ondje bila samo njegova supruga. Smatrao je da drugi mladić ne bi podnio prijavu da ga na to nije nagovorio otac s kojim, prema njegovim riječima, nije u dobrim odnosima. S mladićem kojeg je ošamario ostao je u dobrim odnosima, dijelom i zbog rodbinske povezanosti, a s njegovim ocem danas se pozdravlja kad se sretnu. Sud mu je za šamar sinu izrekao najblažu kaznu jer ranije nije bio osuđivan i priznao je prekršaj.

*uz korištenje AI-ja