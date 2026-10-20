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ZAVRŠILI NA SUDU

Kod Dubrovnika udario sina jer je vidio da puši marihuanu. Dobio je 500 eura kazne

Piše 24sata,
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Kod Dubrovnika udario sina jer je vidio da puši marihuanu. Dobio je 500 eura kazne
Foto: PU požeško-slavonska
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Drugi mladić prijavio je događaj na nagovor svojeg oca, nakon čega je policija protiv A. M. podnijela prijavu

Općinski sud u Dubrovniku kaznio je 45-godišnjeg A. M. s 500 eura jer je u kolovozu 2024. na igralištu u Mokošici ošamario sina. Za udarac sinu prijatelja sud ga je oslobodio. Otac je te večeri ondje zatekao sina i dvojicu njegovih prijatelja te posumnjao da puše marihuanu. Pozvao ih je k sebi i pitao je li to istina, no nakon što nisu odgovorili, ošamario je sina i jednog od mladića, piše Jutarnji list.

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Drugi mladić prijavio je događaj na nagovor svojeg oca, nakon čega je policija protiv A. M. podnijela prijavu. Udarac sinu teretio se kao nasilje u obitelji, a udarac njegovu prijatelju kao prekršaj protiv javnog reda i mira. Sud je zaključio da policija nije dovoljno konkretno opisala okolnosti koje bi udarcu dale obilježja narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo dovoljno navesti da je mladića ošamario i pozvati se na zakonsku odredbu, već je trebalo objasniti i okolnosti događaja.

- U jednom trenutku zamahnuo sam rukom i udario sina po obrazu, isto kao i tog prijatelja, više kao odgojnu mjeru jer nisam znao kako reagirati u tom trenutku. Smatrao sam da njihovo ponašanje nije u redu - rekao je A. M. na sudu.

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A. M. je na sudu rekao da je na igralište stigao oko 22.30 sati, dok se ondje održavao nogometni turnir. Tvrdio je da je sina i njegova prijatelja vidio kako puše marihuanu, a potom je počeo vikati na njih. Dodao je da je turnir već završio i da je ondje bila samo njegova supruga. Smatrao je da drugi mladić ne bi podnio prijavu da ga na to nije nagovorio otac s kojim, prema njegovim riječima, nije u dobrim odnosima. S mladićem kojeg je ošamario ostao je u dobrim odnosima, dijelom i zbog rodbinske povezanosti, a s njegovim ocem danas se pozdravlja kad se sretnu. Sud mu je za šamar sinu izrekao najblažu kaznu jer ranije nije bio osuđivan i priznao je prekršaj.

*uz korištenje AI-ja

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