Kod Krašića našli grobnicu s pet žrtava iz Drugog svjetskog rata

Samo tri tjedna nakon pronalaska grobišta s posmrtnim ostacima žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja kod Novog Marofa, istraživanjima provedenim u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja pronađena je masovna grobnica i na širem području Krašića s posmrtnim ostacima pet žrtava.

Foto: Ministarstvo hrvatskih branitelja



Opsežna terenska istraživanja provedena su od 23. rujna na dvije lokacije - na mjesnom groblju u Krašiću i na lokaciji Hrženik kod kapele sv. Ivana Krstitelja, gdje je danas pronađena masovna grobnica.



- Kako je preliminarno utvrđeno, radi se o osobama muškog spola, od kojih su dvije bile u dobi između 20 i 30 godina, dvije između 40 i 45 te jedna mlađa od 20 godina. Na posmrtnim ostacima zabilježene su prostrjelne ozljede u predjelu glave (zatiljno) te više strijelnih ozljeda trupa, a uz posmrtne ostatke nađen je veći broj čahura - izvijestili su iz Ministarstva hrvatskih branitelja.



Foto: Ministarstvo hrvatskih branitelja





Od 2016. godine, Ministarstvo je provelo terenska istraživanja na više od 600 lokacija te ekshumacije na više od 80 mjesta u 16 županija. Ukupno su ekshumirani posmrtni ostaci 2161 žrtve, od kojih je za 2046 ljudi organiziran dostojanstven posljednji ispraćaj. Do sada je diljem Hrvatske održano 25 zajedničkih ispraćaja te šest pojedinačnih primopredaja posmrtnih ostataka obiteljima i drugim državama.





Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavlja s predanim radom na pronalaženju nestalih osoba iz Domovinskog rata te nastavku istraživanja grobišta žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Zahvaljujemo svim građanima koji su do sada dostavili informacije o mogućim lokacijama grobišta te pozivamo sve koji raspolažu saznanjima da nam ih dostave kako bi se omogućilo pronalaženje i dostojan pokop svih žrtava.