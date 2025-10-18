Obavijesti

News

Komentari 8
BRZO SU GA ULOVILI

Kod Kutine bježao policiji sa strancima u vozilu pa se zabio u napletne. Htio pobjeći i pješice

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Kod Kutine bježao policiji sa strancima u vozilu pa se zabio u napletne. Htio pobjeći i pješice
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Policijska potjera na kutinskom području završila je uhićenjem 37-godišnjeg vozača koji je, pokušavajući izbjeći policijsku kontrolu, probio rampu na naplatnoj postaji Kutina i pobjegao pješice.

Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke proteklih su dana spriječili nekoliko pokušaja krijumčarenja stranih državljana te evidentirali slučaj vožnje pod utjecajem alkohola i vrijeđanja službenih osoba.

Najdramatičniji događaj zbio se u četvrtak, 16. listopada, u večernjim satima na kutinskom području, kada je 37-godišnji hrvatski državljanin, uočivši policijsku patrolu, pokušao pobjeći vozilom kojim je prevozio strane državljane. Tijekom bijega oštetio je rampu na izlazu s naplatne postaje Kutina te potom pokušao pobjeći pješice, no ubrzo je pronađen i uhićen. U ovom je slučaju, uz njega, kazneno prijavljen i još jedan 37-godišnjak zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Dan ranije, 15. listopada, na području Topuskog zaustavljena je 62-godišnja državljanka Estonije koja je također prevozila strane državljane. Protiv nje je provedeno kriminalističko istraživanje zbog istog kaznenog djela.

Prema zatečenim stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonu o strancima. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, svi osumnjičenici predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke uz kaznenu prijavu.

U zasebnom događaju, jučer, 17. listopada, oko 3 sata u Zagrebačkoj ulici u Kutini, policijski su službenici zaustavili 57-godišnjeg vozača osobnog automobila kutinskih registracija koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 0,78 promila. Tijekom postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike, zbog čega je uhićen te doveden nadležnom Općinskom sudu. Presuda će biti donesena naknadno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!
KAKAV SRETNIK

Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21. listopada 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.
Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'
OŠTRE REAKCIJE

Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'

Objava je u kratkom vremenu prikupila stotine reakcija i više od stotinu komentara, gotovo svi osuđuju sadržaj videa...
Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku
ZAŠTO SE 'OPRAO'

Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku

24sata neslužbeno doznaju da su podnesene četiri kaznene prijave. Matanić je svoju izjavu 'Kajem se' iz 2024., u kojoj priznaje da je bio neprimjeren, nekidan praktički povukao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025