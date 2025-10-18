Kod Kutine bježao policiji sa strancima u vozilu pa se zabio u napletne. Htio pobjeći i pješice

Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke proteklih su dana spriječili nekoliko pokušaja krijumčarenja stranih državljana te evidentirali slučaj vožnje pod utjecajem alkohola i vrijeđanja službenih osoba.

Najdramatičniji događaj zbio se u četvrtak, 16. listopada, u večernjim satima na kutinskom području, kada je 37-godišnji hrvatski državljanin, uočivši policijsku patrolu, pokušao pobjeći vozilom kojim je prevozio strane državljane. Tijekom bijega oštetio je rampu na izlazu s naplatne postaje Kutina te potom pokušao pobjeći pješice, no ubrzo je pronađen i uhićen. U ovom je slučaju, uz njega, kazneno prijavljen i još jedan 37-godišnjak zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Dan ranije, 15. listopada, na području Topuskog zaustavljena je 62-godišnja državljanka Estonije koja je također prevozila strane državljane. Protiv nje je provedeno kriminalističko istraživanje zbog istog kaznenog djela.

Prema zatečenim stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonu o strancima. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, svi osumnjičenici predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke uz kaznenu prijavu.

U zasebnom događaju, jučer, 17. listopada, oko 3 sata u Zagrebačkoj ulici u Kutini, policijski su službenici zaustavili 57-godišnjeg vozača osobnog automobila kutinskih registracija koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 0,78 promila. Tijekom postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike, zbog čega je uhićen te doveden nadležnom Općinskom sudu. Presuda će biti donesena naknadno.