Od 300 poslanih uzoraka u Europski centar za kontrolu bolesti, njih 60 je pozitivno na britanski soj, što je 20 posto i prilično velik postotak, a potvrđena je i južnoafrička varijanta kod dvije osobe, koje su se vratile iz Afrike, točnije iz Zanzibara, otkrila je u subotu za N1 televiziju epidemiologinja HZJZ-a, Goranka Petrović. Ministar zdravstva, Vili Beroš, kaže nam da su te dvije zaražene osobe već prošle cijelu epidemiološku proceduru i u potpunosti odradile karantenu.

- Nije došlo do daljnjeg širenja virusa - ističe ministar.

Problem je što imunost prethodno stvorena prebolijevanjem ili cijepljenjem ne djeluje u potpunosti na južnoafrički soj, kao u slučaju onog izvornog vuhanskog, kaže nam imunolog prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača.

- Iz Moderne kažu da njihovo cjepivo napravljeno protiv tog vuhanskog soja djeluje šest puta slabije na južnoafrički soj, iz AstraZenece čak i manje od toga, a neki radovi su pokazali da Pfizerovo djeluje tri puta slabije na južnoafričku varijantu. Moderna je također objavila da je koncentracija protutijela kod južnoafričkog i dalje vrlo visoka. Dakle, ako se cijepimo s ova tri cjepiva, još uvijek ćemo imati antitijela, koja će moći neutralizirati virus i to je jako bitno. A to znači da ako se čovjek i zarazi tim sojem, razvit će vrlo laki oblik bolesti, sličan gripi i velika većina ljudi neće završiti na respiratoru - kaže dodajući da je samo bilo pitanje dana kada će novi sojevi doći i kod nas.

'Ne vjerujem da je kod nas prokuženost viša od 25 posto, što je relativno malo'

Upozorava u tom smislu na sporu dinamiku cijepljenja, ali i na nisku prokuženost populacije.

- Neki kažu da je to 25 posto, neki da je bliže 40 posto. Ja ne vjerujem da je više od 25 posto, što je relativno malo, jer mi ako želimo kolektivnom imunošću zaustaviti ovu epidemiju, onda prokuženost treba biti preko 40 ili 50 posto. I može se dogoditi da će se bolest proširiti ovog proljeća, ali ako se i proširi to neće biti kao jesenas, kad smo imali one zastrašujuće brojke, jer sad ipak ima više prokuženih pojedinaca u populaciji - kaže.

Koliko je južnoafrički soj opasan za one koji nisu preboljeli Covid, a niti se cijepili?

- Oko novih sojeva su tri vrste brige. Prvo što nas brine je kojom brzinom se ti novi sojevi šire u populaciji, drugo je izbjegavanje imunosti prethodno stečene prebolijevanjem ili cijepljenjem i treće kakvu bolest ti novi sojevi izazivaju, koliko tešku kliničku sliku i smrtnost. Izašli su podaci o britanskom soju da je 30 posto više smrtonosan nego vuhanski, no ti podaci nisu kasnije potvrđeni. Sama činjenica da se virus brže množi i lakše inficira naše stanice bi mogla govoriti u prilog da je ta varijanta opasnija. Iako virusu nije u interesu, ako evolucijski gledamo, da izaziva težu bolest i smrtnost jer ako virus ubije svog domaćina, onda ubije svoje stanište za rast i život. Može se dogoditi da nastane soj koji je opasniji - ističe Trobonjača.

'Moguće je da ćemo se cijepiti svake godine'

Proizvođači Pfizerovog cjepiva najavili su mogućnost cijepljenja protiv korone svake godine, kao i protiv gripe.

- Vjerojatno će tako to i biti, pitanje je koliko ta neutralizacijska imunost traje, vjerojatno neće trajati više od godinu, godinu i pol. To sve zavisi od čovjeka do čovjeka, kod nekog traje par mjeseci, kod nekog dvije godine. Moguće je da vas cjepivo skroz zaštiti od nastanka bolesti ili u drugom slučaju da vas zaštiti od težeg oblika. Moguće je da ćemo se, s obzirom na pojavu mutanata i trajanju imunosti, morati cijepiti možda i svake godine godine ovisno o tome koja mutanta bude kružila u populaciji. Vidimo da je Moderna već počela pripremiti cjepivo za južnoafrički soj, odnosno testirati ga, već su ga napravili, i vjerojatno će napraviti dvovalentno cjepivo gdje ćete istovremeno dobiti cjepivo protiv vuhanskog soja i južnoafričkog soja. Ili kasnije protiv nekog drugog soja - kaže nam Trobonjača.

'Ovo je sad vrlo blaga relaksacija. Na svakom od nas je da se odgovorno ponašamo'

Govoreći o popuštanju mjera i koliko je to sada opasno i komplicira sve obzirom na sve više potvrđenih novih sojeva, imunolog naglašava kako se radi o blagoj relaksaciji te ne vidi problem u tome.

- To nije ništa značajno. I dalje ostaju na snazi mjere koje su vrlo rigorozne. Radi se o jednom laganom popuštanju u području ugostiteljstva i sporta. Netko to vježba, mora vježbati na 20 kvadrata. Onaj tko ima 80 kvadrata, može primiti samo četiri vježbača, to je ništa. Razmak između stolova u ugostiteljskim objektima i činjenica da se može biti samo na terasama je vrlo rigorozno. Dakle, vrlo slabo popuštanje, gotovo nikakvo. Sad tu korisnici tih usluga igraju važnu ulogu da ne dođe do jačeg širenja virusa. Moramo i dalje svi vrlo strogo paziti. Možemo funkcionirati kao društvo ako ćemo se dobro prilagoditi toj epidemiji jer je ona društveni događaj u kojem svi sudjelujemo, ne treba samo upirati prst u Stožer, odgovornost je i na nama samima. Ako ćemo poštivati mjere, onda ćemo izbjeći epidemiju, ako ne budemo, onda nećemo - poručuje.