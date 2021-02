Južnoafrički soj je jedan od najopasnijih sojeva detektiranih do sada jer ima određenih odstupanja otpornosti na dosadašnja cjepiva i jer se jako brzo širi, kaže nam Ivan Đikić, naš znanstvenik s Goethe Sveučilišta u Frankfurtu.

Studije nisu apsolutno precizne, ali se tvrdi, dodaje, da se ovaj soj širi od 25 do 50-60 posto brže u različitim sredinama.

- Dijelom je sličan britanskom soju jer ciljano djeluje na protein šiljka, ali ta dva soja imaju različite točkaste mutacije, koje uzrokuju upravo veću otpornost na cjepiva i brže širenje kod južnoafričkog soja - pojašnjava.

'Nije dokazano da su novi sojevi smrtonosniji, ali može doći do povećane smrtnosti zbog preopterećenosti zdravstvenog sustava'

No, umiruje zaražene ovim sojem kada je riječ o kliničkoj slici bolesti i smrtnosti.

Koliko se do sada pokazalo, ni ovaj soj sam po sebi nije smrtonosniji od izvornog virusa.

- Nijedan od tih sojeva ne pokazuje značajnu povećanu patologiju, ali može doći do povećane smrtnosti. Ne u smislu da je veća mogućnost da će osoba zaražena južnoafričkim sojem imati teži oblik bolesti i preminuti, nego zato što, a studije su to pokazale, zbog brzog širenja unutar populacije dolazi opet do preopterećenosti zdravstvenog sustava. Simptomi su isti kao i kod zaraze izvornim oblikom virusa, ali se brže pojavljuju i brže se širi i unutar samog organizma, od stanice do stanice. A kad se soj proširi u populaciji, bolnice umjesto pet, u isto vrijeme prime 10 bolesnika s brzim razvojem simptoma, što se pokazalo u Velikoj Britaniji. Dakle, nije soj virusa sam po sebi opasan nego širenje unutar populacije i opterećenje zdravstvenog sustava - poručuje profesor Đikić.

Naglašava da su cjepiva, iako slabije djelotvorna na ovaj soj, i dalje učinkovita što se tiče razvoja težih oblika bolesti.

- I to je najbitnije - poručuje.

'Uz pojavu novih sojeva, opasnost predstavljaju lažni i netočni podaci o tome da smo postigli značajni kolektivni imunitet'

Osim potvrde zaraze južnoafričkim sojem u dva slučaja, u Hrvatskoj je potvrđeno i još 60 slučajeva britanskog soja. Obzirom na pojavu novih sojeva, koji se puno brže šire, ali i slabiju djelotvornost cjepiva na nove varijante, poziva sve građane i dalje na oprez.

- Siguran sam da ne znamo točan broj zaraženih novih sojevima u Hrvatskoj jer se malo sekvencionira i nismo uveli PCR metode detektiranja tih novih sojeva. Ti službeni brojevi su vrlo umanjeni i zato je Stožer zabrinut. Vidimo situaciju u Dubrovniku gdje je došlo do lokalnog širenja zaraze i još uvijek nije potvrđeno je li to dijelom zbog novih sojeva, koji se brže šire, ili zato što se građani nisu pridržavali mjera. Zato moramo biti oprezni i gledati situaciju i u drugim zemljama - kaže i uzima za primjer Češku, koja danas ima najveće proboje virusa i smrtnost.

- Opasnost nam predstavlja činjenica da u Hrvatskoj imamo veći broj novih sojeva, i britanskog, sad južnoafričkog, a najvjerojatnije i drugih, kao i vlastite akumulirane varijante, ali i što se šire lažni i netočni podaci o tome da smo postigli značajni kolektivni imunitet. Takve poruke utječu na ljude da se ne ponašaju odgovorno. Samo treba pogledati što se događa u Češkoj, u koju su i njemački liječnici pozvani u pomoć. Moramo izbjeći situaciju koju smo imali u studenom. Najveća opasnost je ako dođe do rekombinacije tih sojeva, kao u Americi, jer to onda nije mala mutacija virusa nego je to jedan blok genetskog materijala izmjenjuje medu sojevima i to najviše brine znanstvenike - ističe.

'Apsolutno podržavam popuštanje mjera, ali građani se moraju i dalje odgovorno ponašati'

Što se tiče popuštanja mjera u Hrvatskoj, Đikić poručuje kako je on, na temelju sadašnjih brojki, apsolutno za to.

- Apsolutno podržavam popuštanje mjera sada, pogotovo što se tiče ugostiteljstva i sporta. Ali u isto vrijeme moramo slati poruku opreza da je nošenje maski i izbjegavanja okupljanja, pogotovo privatnih, neophodno zbog prisutnih novih sojeva. Terase su otvorene, ali građani se trebaju i dalje odgovorno ponašati - zaključuje.