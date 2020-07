Kod nas na moru djeca voze jet-ski, pucaju padobrani, ronioce sijeku propeleri, a turisti umiru

Nesreće na Jadranu uglavnom počnu tako da se jet-ski iznajmi osobi bez dozvole za upravljanje ili djetetu. Nemoguće je pobrojati koliko je, u zadnjih 10 godina, turista i domaćih izgubilo živote u plažnim nesrećama

<p>Plutajuće banane, vodeni skuteri i skije te koluti na napuhavanje vezani za kraj brzog čamca, poput onog na kojem je nedavno na Kornatima tragično poginuo dječak iz Nizozemske, često posluju u sivoj zoni. A zakon je jasan.</p><p>Kaže da bez dozvole za brodicu uopće ne smijete sjesti na jet-ski. Pa ni na jet-ski koji vuče kolut. Ili na bilo kakvo motorno plovilo. Štoviše, vodeni skuteri ne bi smjeli doći na 300 metara od obale. Unatoč tome, općine i gradovi svejedno izdaju koncesije po plažama. A vozači skutera bez straha ulaze među kupače, dok koncesionari trpaju novce u džepove. Neki iznajmljuju i djeci. Za razliku od ugostitelja, ne strahuju od inspektora, jer njihovi obilasci na pomorskom dobru očito nisu česti koliko bi mogli biti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dječak poginuo, M.B nije imao dozvolu za upravljanje </strong></p><p>U razgovoru s iznajmljivačima vodenih plovila, doznali smo da najviše plaće imaju oni koji rade na skuterima i padobranima. Dobivaju po par tisuća eura mjesečno. Većina će reći da je to zato što imaju dozvole za brodice i znaju strane jezike, ali tu i tamo se provuče poneki kolega koji "još nije stigao položiti, ali nema veze jer zna on sve to". </p><p>Biste li se vi popeli na padobran upravljan iz glisera, ako znate da vas gore, na nekoliko stotina metara iznad mora, podiže osoba koja "nije stigla" položiti?</p><p>Pa ako već inspektori nisu u stanju provjeriti opremu i papire svim koncesionarima na Jadranu, onda barem vi budite pametni.</p><p>Kronologija stradanja povezana sa vodenim skuterima na Jadranu jasno pokazuje zašto se na njih ne bi smjelo puštati osobe bez dozvole.</p><p>Počnimo od zadnjeg stravičnog slučaja.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/uopce-nije-smio-voziti-taj-gliser-706960">Iznajmljivač nije imao dozvolu za upravljanje</a></p><p>20-godišnji Zagrepčanin usmrtio je 14-godišnjeg Nizozemca, tako što ga je vukao na kolutu zakačenom na gliseru. Pritom uopće nije imao papire da može njime upravljati. Dječaku je pružena liječnička pomoć, ali nije se moglo puno učiniti. Umro je u bolnici.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/svjedoci-nesrece-nestao-je-s-jet-skija-nije-uopce-vozio-brzo-641558">Svjedoci nesreće: Boštjan nije vozio brzo </a></p><p>Da iskustvo ovdje ne znači previše, pokazuje slučaj od prije godinu dana kada je u kampu Valkanela kraj Vrsara smrtno stradao 48-godišnji Slovenac <strong>Boštjan Dolničar</strong>. Na skuteru je bio s maloljetnim sinom, a na prikačenom kolutu je bila još jedna osoba. Dok su se vozali akvatorijem, naišao je val i Slovenac je nestao. Tijelo je nađeno danima kasnije, kod Poreča. Pretpostavlja se da je udario glavom u ručke ili dobio infarkt. Obdukcija nije ništa pokazala. Bio je bodybuilder i 10 godina za redom bi, svako ljeto, unajmljivao takav gliser.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/gliserom-naletio-na-zenu-krvi-je-bilo-posvuda-kao-u-hororu-641412">Gliserom ušao u kupalište, ubio Austrijanku </a></p><p>Baš u vrijeme kad je Slovenac stradao, u srpnju 2019., tešku prometnu nesreću u riječkom akvatoriju doživjela je austrijska državljanka. Na nju je naletio gliser. Muškarac koji ga je vozio ušao je u područje za kupače. Nije bilo alkoholiziran. Možda se sjećate te priče, njen otac davao je izjave medije, govorio je da hrvatske vlasti lažu i štite počinitelja. I pritom ne misli na <strong>Tomislava Horvatinčića</strong>. Koji se sada sunča po zagrebačkoj špici. Nakon što je usmrtio dvoje Talijana. Ali dobro, on je bio na jahti pa to sada nije tema ovog članka, ali bilo je bitno spomenuti. Bilo kako bilo, mlada Austrijanka stradala kod Malinske danas bi imala 21 godinu.</p><p>Ove opasne igračke posebno su privlačne djeci. 2017. godine maloljetni Nijemac u Tisnom se vodenim skuterom zabio u vlastitog oca i majku, zadavši im tako lakše ozljede. Po službenoj dužnosti protiv djeteta je podignuta kaznena prijava. Navodno je i ranije ludovao po moru.</p><p>2018. godine u Splitu je na vodenom skuteru teško stradao maloljetni švicarski državljanin. Petnaestogodišnjak je zadobio ozbiljnu ozljedu noge prilikom vožnje blizu popularne plaže Bačvice. Ne zna se kako je to završilo.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/kod-novalje-se-sudarili-jet-ski-i-gliser-stradala-dvojica-talijana-535317/galerija-495022?page=1">Na Zrću stradali Talijani u sudaru glisera</a></p><p>Godinu prije, u Novalji, na plaži Zrće sudarila su se dva jet-skija. Na jednom su bili Talijani, a drugim je upravljao Nijemac koji je prevozio još troje ljudi. U jakom sudaru stradala su dvojica Talijana. Dobili su teške ozljede, opasne po život. </p><p>Unatrag par godina i na Makarskoj rivijeri stradalo je troje Austrijanaca. Vozili su se na banani koju je vukao gliser. Djevojka je bila lakše ozlijeđena, a muškarac teže. </p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/troje-kupaca-tesko-ozlijeeno-ozlijedio-ih-je-propeler-glisera-425870">Pali s banane, sasjekao ih propeler glisera</a></p><p>Na Šolti je 2015. godine gliser propelerom sasjekao kupače. Troje je teško ozlijedio, a najgore je prošla djevojka kojoj je propeler polomio i isjekao obje noge. Mladi Austrijanci, njih nekoliko, zabavljali su se jašući bananu s koje su pali u more nakon čega je na njih naletio gumenjak koji ih je vukao. Na isti način nedavno je smrtno stradao 14-godišnji Nizozemac. </p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/njemica-35-pala-s-banane-porezao-ju-je-propeler-glisera-276538">Pala s banane na Rabu, ozlijedio je propeler</a></p><p>Ali i 35-godišnja Njemica. Ona je pala s banane na otoku Rabu, a onda je završila kod propelera. Dobila je ozbiljne porezotine. Prevezena je u bolnicu gdje joj je na vrijeme pružena pomoć, pa je bila je izvan životne opasnosti. </p><p><a href="https://mmpi.gov.hr/more/vijesti-337/talijanska-drzavljanka-poginula-prilikom-pada-padobranom-u-more-na-bracu/16417">Oštetili se sigurnosni remeni, cura pala i umrla </a></p><p>Pitate li koga na Braču, u Bolu, sjetit će se da je prije sedam godina ondje poginula talijanska državljanka. Već nekoliko minuta nakon početka leta, otkačio joj se desni sigurnosti remen na padobranu, a kako se zbog toga vrtjela u zraku, otkačio se i lijevi što je uzrokovalo da padne u more. S te visine, posljedice su bile kao da je pala na beton. Spasioci su krenuli u pomoć, ali nisu mogli ništa učiniti.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/pukao-konop-padobrana-cesi-pali-u-more-skiper-kaznjen-232553">Pukao konop padobrana, Česi završili u mor</a>u</p><p>Dvije godine ranije slična se situacija, ali s boljim ishodom, dogodila u Baškoj Vodi. Pukao je konop padobrana. Turisti su prošli s lakšim ozljedama. Njih troje je bilo na padobranu, a maksimalna dopuštena težina je 250 kilograma. Skiper je uvjeravao da su skupa imali manje od 200.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/dvojac-s-padobranom-zapeo-za-dizalicu-bungee-jumpinga-327586">Padobran zapeo za dizalicu u Makarskoj</a></p><p>Spomenimo i kako je dvoje 'padobranaša' u Makarskoj zapelo za bungee-jumping dizalicu. Visili su s 30 metara čekajući na vatrogasce i hitnu. Pojma nisu imali u kakvom je stanju konop. Bile su im to, govorili su kasnije, najduže sekunde u životu.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/propeler-ga-je-izrezao-do-kosti-bio-sam-uvjeren-da-sam-gotov-594254">Čeh na gliseru izrezao ronioca do kosti </a></p><p>2018. godine objavili smo ispovijest ronioca. Na njega je naišao gliser kojim je upravljao češki državljanin. Čovjek je jedva izvukao živu glavu. Dogodilo se to na 12 metara od obale, kuda gliser ne smije ući. 44-godišnji ronilac pričao je kako su mu "šaka, koljeno, lakat bili izrezani do kosti i u samu kost".</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/jet-ski-vukao-bananu-zabili-se-u-greben-dvoje-ljudi-ozlije-eno-588269">Mađari se zabili u stijenu divljajući na jet-skiju</a></p><p>Iste godine, u Žitnoj uvali na otoku Viru mađarski državljanin vozio je jet-ski i na njemu vukao tubu na kojoj su se nalazila dva njegova sunarodnjaka; 59-godišnjak i 53-godišnjak. Udarili su u stijenu koja je virila iz mora. Jedan je bio lakše, a drugi teže ozlijeđen. </p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/vozac-glisera-vidio-sam-sjenu-pa-smo-onda-osjetili-jak-udarac-380498">Sudar iskusnih vozača glisera i jet-skija</a></p><p>Nakon šest dana potrage, u moru kod Čiova pronađeno je tijelo Jakova Gele (41) iz Okruga Gornjeg, koji se upravljajući vodenim skuterom sudario s gliserom nakon čega je potonuo u more i nestao. Iz Arbanije na Čiovu uputio se prema Kaštelima, navečer oko 20 sati, 2014. godine, kad je na 400 metara od plaže Krčica naletio na gliser. U njemu je bilo pet ruskih i tri hrvatska državljana. Pretpostavlja se da je bio ozlijeđen, izgubio svijest i potonuo. </p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/na-moru-kod-sibenika-vodeni-skuter-naletio-na-gumeni-kolut-230057">Jet-ski naletio na gumeni kolut</a></p><p>U moru ispred Grebaštice kraj Šibenika 2011. godine sudarili su se vodeni skuter i gumeni kolut koji je potezao gliser. Policija je očevidom utvrdila da se 37-godišnjak iz Zaprešića vodenim skuterom vozio sredinom uvale, gdje je naletio na 23-godišnjaka iz Grebaštice koji je bio na gumenom kolutu konopom vezanom za gliser. Njime je upravljao njegov 30-godišnji brat.</p><p>Ovdje smo izvukli samo nekolicinu primjera.</p><p>Zamislite koliko je onih koji nisu prijavili policiji da su slomili ruku ili nogu vozeći se bez dozvole na gliseru. Nitko normalan ne želi dobrovoljno platiti kaznu. A da ih je sve pronaći, statistika bi bila crna, crnija od najdubljeg mora.</p>