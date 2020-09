'Kod nekih pacijenata korona je ostavila posljedice za srce'

<p>Kardiolog prim. dr. sc. <strong>Goran Krstačić </strong>za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/kardiolog-za-dnevnik-nove-tv-u-nekoliko-slucajeva-covid-je-ostavio-posljedice-na-srce-onih-koji-su-ga-preboljeli-u-pravilu-kod-ove-dobne-skupine---622179.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a> komentirao je situaciju s drugim bolestima i stanjima kod pacijenata dok traje pandemija, a također je kazao kako dosta ljudi preskače preventivne preglede zbog korona virusa.</p><p>- Ova ugroza nas je zatekla i da, svjedočili smo zanemarivanju zdravlja. Sad smo već navikli na suživot s virusom i da se, uz poštivanje epidemioloških mjera, vraćamo u normalan život i to mi liječnici vidimo u svakodnevnom radu - poručio je Krstačić.</p><p>Primijećeno je, kako napominje, da osobe koje su preboljele COVID imaju posljedice na zdravlju srca.</p><p>- Iz studija koje su napravljene iščitali smo tu poveznicu, da COVID ostavlja posljedice na samom srčanom mišiću i osrčju, a nekoliko je takvih sporadičnih slučajeva bilo i u Hrvatskoj i to u pravilu kod nešto mlađih ljudi - kaže Krstačić i dodaje kako će se ta veza definitivno morati bolje istražiti.</p><p>- Jako smo fokusirani i na COVID, što je i opravdano, ali ne smijemo zaboraviti i druge bolesti, kardiovaskularne, onkološke, kronične jer one se i dalje javljaju, a zanemarivanjem i ne odlaženjem na preglede može doći do povećanja broja oboljelih - dodaje.</p>